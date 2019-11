Villanueva de Gállego aprueba los presupuestos para el año 2020

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego ha aprobado los presupuestos correspondientes al año 2020 con los siete votos a favor del equipo de gobierno, formado por Federación de Independientes de Aragón (FIA) y PSOE, más el apoyo del diputado del PP. La votación se llevó a cabo en el pleno del pasado 24 de octubre y contó con la oposición de los tres miembros de Ciudadanos.

Mariano Marcén, alcalde del municipio por FIA, se muestra satisfecho con la aprobación de las cuentas para el próximo ejercicio y por la rapidez en conseguirlo: "Yo no recuerdo ningún año en el que se hayan aprobado antes". Sin embargo, el primer edil lamenta que no haya habido una total unanimidad: "Eso es siempre lo deseable pero no ha podido ser". Asimismo, Marcén quiere agradecer al PP su "colaboración" con varias propuestas que se incluyeron. Además, recuerda que la formación popular sigue teniendo las "puertas abiertas" para entrar en el equipo de gobierno municipal: "Hay que dejar a un lado las siglas y dar prioridad a los intereses de nuestro pueblo tal cual lo ha hecho con sus propuestas a los presupuestos".

Precisamente, se da la circunstancia de que Marcén fue alcalde durante la anterior legislatura por Ciudadanos. Cargo del que dimitió por "razones personales", siendo sustituido por Elisa Sacacia hasta las nuevas elecciones, cuando se presentó por FIA y resultó elegido. Respecto al proceso de negociación, el primer edil denuncia que la formación naranja "no apareció" a una de las Juntas de Portavoces para tratar los presupuestos. Posteriormente, según el alcalde, con las cuentas ya fiscalizadas, Ciudadanos anunció que quería presentar una serie de enmiendas.

El alcalde señala que estas se presentaron en el pleno el mismo día de la votación de los presupuestos. "Esto hubiera conllevado que de aceptar sus propuestas, que algunas nos gustaban, hubiéramos tenido que volver a fiscalizar todo y se hubiera retrasado su aprobación", asevera. "Por lo tanto, sus enmiendas no fueron incorporadas y la formación votó en contra", señala.

En relación a los presupuestos, Marcén precisa que son de "carácter social". Entre las medidas que estos recogen, el alcalde destaca la reducción del IBI en un 50% y una partida de 23.000 euros para ayudar a subvencionar los alquileres de las rentas bajas. "Tenemos ya el borrador de la ordenanza", apostilla.

Entre las obras de mayor importancia, destaca que en enero comenzarán los trabajos para habilitar el acceso desde el parque del pabellón viejo al Instituto ampliando la urbanización y accediendo por el interior desde el parque a través de unas anchas escaleras: "Tenemos estimado el coste en unos 300.000 euros". Además, el primer edil anuncia que seguirán amortizando anticipadamente deuda además de pagar las amortizaciones mensuales.

Por último, Marcén hace un llamamiento con su ejemplo a los partidos a nivel estatal porque si ponen "un poco de su parte" se pueden alcanzar acuerdos.