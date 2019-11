Tres detenidos en Zaragoza por contratar ilegalmente a extranjeros

La Policía ha detenido en la capital aragonesa a mujer de 47 años, identificada como L. C. C., como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores, y a dos empleados, B. U. P. G. y A. C. F .M., de 29 y 31 años, respectivamente, por infracción a la Ley de Extranjería.

Según informó la Jefatura Superior de Aragón, el pasado 29 de octubre, como consecuencia de la labor de investigación y cooperación entre la Policía y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se inspeccionó de manera conjunta un local de la capital aragonesa ante las «fundadas sospechas» de que había trabajadores extranjeros en situación irregular administrativa y penal.

Las indagaciones sobre el establecimiento determinaron que de manera continuada y a diferentes horas del día trabajaban entre tres y cuatro personas, cuando en realidad, consultado el régimen de altas en la Seguridad Social no constaba ningún trabajador dado de alta.

En el momento de la inspección, había cuatro personas trabajando sin contrato, una era el hijo de la dueña y otra, acababa de solicitar asilo en España. Los otros dos trabajadores, B. U. P. G. y A. C. F. M., realizaban diferentes labores y estaban en situación irregular, por lo que carecían del correspondiente permiso de residencia y trabajo.

La dueña del comercio, L. C. C., residente en España y con antecedentes policiales, fue detenida como presunta autora de los delitos de favorecer la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores. Además de las consecuencias penales, se enfrenta a una sanción de más de 40.000 euros.

Los tres detenidos fueron puestos en libertad provisional. En noviembre de 2018 ya se inspeccionó el mismo negocio y fue multado con 10.000 euros por tener a un ciudadano extranjero sin permiso de residencia, ni trabajo.

La operación se encuadra en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior para luchar contra el empleo irregular y el fraude.