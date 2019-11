Celia Álamos lleva ocho años viviendo en el Hostal Ávila de Zaragoza después de verse en la necesidad de irse de su piso. Hace un mes, llegó a la que ahora es su vivienda Emilio Belanche, un hombre de avanzada edad y enfermo, con dificultad para moverse. Desde el primer momento, Álamos le ayudó a colocar su ropa y a abrirle la puerta cuando se lo pedía.

Un día escuchó una ambulancia en su hostal: “Yo sabía que era Emilio. Estuve llamando a todos los hospitales para averiguar donde le habían ingresado. Me gaste todo el saldo del móvil, tengo móvil prepago”. Le costó, pero finalmente pudo saber que Emilio estaba en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. “He intentado que me diera el contacto de algún familiar, pero no puede casi hablar y cada vez me dice algo diferente. Ni siquiera sé la enfermedad que tiene ni lo que le pasa”, ha contado la mujer. Y es que al no ser familiar suyo, no le pueden facilitar información sobre el tema.

“Solo quiero que este señor no se muera solo, tengo que encontrar a los familiares”, ha expresado Celia Álamos. “Vivimos en una sociedad inhumana”, sentencia.

Desde el Hostal Ávila corroboran que Emilio está ingresado y apuntan a que los servicios sociales y las enfermeras saben su situación y también están tratando de dar con algún allegado suyo, pero de momento no han obtenido éxito.