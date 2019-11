Localizados los familiares de Emilio Belanche, el enfermo del Clínico

Los familiares de Emilio Belanche, el enfermo que está ingresado en el Hospital Clínico Lozano Blesa, han recibido ya la noticia del estado de salud de su allegado.

"He recibido muchas llamadas, incluso del País Vasco y de Valencia para saber si el Emilio Belanche que salía en la noticia del HERALDO era mi primo o no. También me llamó la enfermera del Hospital Clínico", ha contado la prima del enfermo, Isabel Belanche, que no entiendo por qué han contactado con ella y no con la hermana de Emilio.

Por esa razón, Isabel ha facilitado al Heraldo y al Hospital Clínico el número de Mauricia Belanche, la hermana de Emilio, ya que es un familiar más cercano. "Yo no puedo ir a verle tengo más de 90 años. Las enfermeras me han dicho que está estable, no corre peligro su vida", ha contado Mauricia, preocupada por su hermano.

Emilio Belanche, natural de Cucalón (Teruel), tiene un hijo con al que todavía no han podido localizar. Desde el Hospital Clínico se están encargando, según Mauricia, de dar con él para que conozca el estado de salud de su padre.