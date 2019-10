El comercio de El Gancho celebra Halloween con una tarde llena de actividades

Este jueves el barrio de San Pablo va a vivir el día más terrorífico del año: las calles del Gancho se llenarán de personajes fantásticos, monstruos y muchas sorpresas preparadas por los comercios del barrio. Todas las actividades, que son gratuitas y para toda la familia han sido impulsadas por Zaragoza Activa y el Plan Integral del Casco Histórico (PICH).

De 17.00 a 18, en la calle Las Armas 72, tendrá lugar el taller ‘Plantas terroríficas’, para expresar la creatividad decorando macetas inspiradas en la noche de Halloween. Es una actividad organizada por el proyecto individual residente de Zaragoza Activa ‘Plántate en Las Armas’ de Paz Villar Mayor y el colectivo Las Fitzgerald.

A partir de las 18, en la plaza de Santo Domingo, dos muertos vivientes guiarán a la gente por los comercios del barrio y contarán sus secretos más terroríficos. Se visitará la papelería Aries, un lugar que guarda los libros de terror más espeluznantes; se podrán descubrir ancestrales pócimas en el herbolario Ohrigen; sumergirse en la tradición mexicana del Día de Muertos de la mano de Nuscaa Cerámicas; disfrutar de la exposición ‘La Torpe Bruja Marisa’ en el Armadillo Ilustrado; y conocer los muñecos más espeluznantes de la tienda de regalos Dreamcatcher. La compañía aragonesa Cirteani será la encargada de ejercer de guía por este asombroso recorrido por el comercio del barrio.

El recorrido finalizará a las 20 en el túnel de terror que la Casa de Juventud de San Pablo (calle Predicadores, 54) ha preparado para esta noche de difuntos.

Quienes prefieran pintarse de monstruo o catrina en Zaragoza Activa Las Armas (calle Las Armas, 72) puede acudir con su disfraz y recorrer el barrio desde las 18.00 a las 20 con el Pasaporte ‘Truco o trato en el Gancho’ que se puede encontrar en las tiendas participantes.

La ruta 1 recorre la zona de San Pablo (Peluquería Estética Isabel Labat. C/ San Blas, 10; Herbolario San Pablo. C/ San Pablo, 57; y Charcutería B. Montori. C/ San Pablo, 65) y la ruta 2, la zona de Conde Aranda (Lencerías Emi. C/ Conde Aranda, 2; Farmacia Las Cuatro Esquinas. C/ Ramón y Cajal, 17. Farmacia Mateos. C/ Conde Aranda, 53; y Ultramarinos La Española. C/ Conde Aranda, 61). El maquillador José Luis Blasco y la Asociación Cultural Orgullo Mexicano serán los encargados de realizar esta labor.

Además, Zaragoza Activa lanza un reto a través de la app aragonesa Hunteet, en la que las personas participantes pueden mandar sus fotos de Halloween y ganar premios en los comercios del Gancho. Se puede participar descargando gratuitamente la app Hunteet o desde el enlace https://hunteet.com/reto/noche.