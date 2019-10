El puente festivo adelanta los estrenos con una secuela de 'El resplandor' y una buena dosis de cine familiar

El triunvirato de directores formado por Jon Garaño, Josemari Goenaga y Aitor Arregi abandona por primera vez los paisajes de su País Vasco natal, tras 'Loreak' y la premiada 'Handia, par a sumergirse en las claustrofóbicas y dramáticas historias reales de perdedores de la Guerra Civil española que se vieron obligados a ocultarse durante años en zulos. Antonio de la Torre y Belén Cuesta dan vida a los recién casados Higinio, un republicano andaluz, y a Rosa (Belén Cuesta). Cuando estalla la contienda, él no ve otra salida que esconderse en un agujero cavado en su propia casa. Pero cuando Franco gana, el miedo a la represalia le condena a un encierro de más 30 años.

'Sorry, we missed you'

Ken Loach tiene 83 y ninguna intención de dejar de hacer cine comprometido, de meter el dedo en la llaga, de poner voz a los más desfavorecidos. Ahora lo hace con 'Sorry, we missed you', en la que pone el punto de mira en los repartidores autónomos que acaban siendo trabajadores empobrecidos y endeudados que queman su vida familiar y personal en tratar de cumplir con las inhumanas exigencias de empresas como Amazon.