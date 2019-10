CSIF denuncia inseguridad, amenazas y robos en los puntos limpios de la ciudad

El sindicato CSIF ha denunciado la falta de medios y de seguridad que sufren los trabajadores de los puntos limpios de Zaragoza. Los puntos limpios de Gómez Laguna, Torrero y Cogullada, gestionados por la empresa FCC, recogen residuos domésticos, como escombros, chatarra, electrodomésticos, muebles o sistemas informáticos, entre otras cosas. Abren todos los días de la semana: de lunes a sábado, de 7.30 a 20.30 y los domingos, de 8.00 a 14.30.

La plantilla fija para los tres puntos limpios es de 8 personas. Hay algún turno con dos personas, pero en la mayoría hay un trabajador solo en cada centro. Una persona tiene que atender a todos los que vienen (entre 180 y 200 vehículos en cada centro al día), rellenar la documentación que se exige y hacer labores de vigilancia. Los puntos limpios no cuentan con vigilancia policial ni privada, ni tampoco con cámaras de seguridad. Los trabajadores denuncian que los robos son frecuentes durante la noche y también durante el día, así como las amenazas.

“En la entrada de los tres puntos limpios hay gente organizada esperando a los que vienen a traer residuos. Les piden que les den a ellos el material. Muchas veces entran mientras estamos trabajando y se llevan lo que les parece, sobre todo electrodomésticos y chatarra. Si les decimos algo, nos amenazan y nos insultan a los trabajadores. Conocen nuestros nombres. Hemos sufrido intentos de agresión y los insultos son habituales. Alguna vez nos han rayado nuestros vehículos particulares. También hemos tenido problemas con personas que vienen a tirar residuos y no respetan las normas. Quieren tirar productos que no estamos autorizados a recoger. Y en ocasiones aprovechan para llevarse cosas. El Ayuntamiento y la empresa conocen esta situación, pero no se ponen de acuerdo en cómo gestionar las situaciones de inseguridad. Nos sentimos indefensos”, denuncia una representante de CSIF de los trabajadores de FCC en los puntos limpios.

Punto limpio de Gómez Laguna Heraldo

Varios trabajadores han tenido problemas de salud que achacan al estrés de su puesto de trabajo. De los tres puntos limpios, los trabajadores apuntan que el más inseguro es el del polígono de Cogullada, porque está en una zona más retirada, porque es el más grande y más difícil de vigilar. “Soy muy nervioso. Tuve un amago de infarto. Cambiamos de centro cada tres meses. Cuando me toca trabajar en el punto limpio de Cogullada, tengo que ir medicado. Me tomo un Orfidal para poder trabajar”, afirma otro trabajador.

“La plantilla es insuficiente y sufrimos la falta de medidas de seguridad. La situación ha empeorado en los últimos años”, destaca CSIF. El sindicato reclama al Ayuntamiento y a la empresa que tomen varias medidas: la colocación de cámaras de seguridad; que policías o vigilantes privados hagan rondas diarias de vigilancia; mejor iluminación en los accesos a los puntos limpios (especialmente en Torrero y Cogullada); carteles informativos más claros y visibles para los usuarios sobre qué se puede tirar y qué no en los puntos limpios, y un refuerzo de la plantilla para que haya dos personas trabajando en todos los turnos.