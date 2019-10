Sin rastro de los dos jóvenes desaparecidos en Zaragoza durante las fiestas del Pilar

La Policía Nacional sigue tratando de dar con el paradero de Andrey Peña Bueno (18 años) y Alexandro Cioplea (19 años), los dos jóvenes cuya desaparición fue denunciada durante las pasadas Fiestas del Pilar en Zaragoza. Ambos son amigos y fueron vistos por última vez el 4 de octubre, viernes y víspera del pregón. Nada se ha sabido de ninguno de ellos desde entonces, lo que mantiene muy preocupadas a sus respectivas familias.

Andrey mide 1,75 metros y pesa 80 kilos. Tiene el pelo rapado y ojos castaños. Al parecer, alguien lo vio la misma noche del día 4 cerca de la calle de Sevilla "en mal estado y cabeceando" cuando decía que iba a su casa. Pero nunca llegó a su domicilio, por lo que, transcurridas 48 horas, se interpuso una denuncia en comisaría para informar de su desaparición.

El segundo desaparecido, Alexandro, vive en el barrio de Las Delicias, mide 1,76 metros y tiene los ojos verdes y el pelo castaño. "No es un chico problemático, está contento en el trabajo y no sabemos por qué se ha ido de casa", indicó su madre, Alba. "Hemos recibido varias llamadas de personas que creen haberlo visto en distintos puntos de la ciudad y se lo hemos hecho saber a la Policía", apuntó.

Los dos jóvenes desaparecidos estudiaron juntos en el mismo colegio. "Perdieron la relación después, pero la recuperaron años más tarde", señaló la madre del mayor. A las desapariciones de estos chicos en Zaragoza se suma una tercera de las mismas características, ya que el pasado 30 de septiembre se perdió el rastro de un menor oscense de 16 años, Gabriel Aponte Uribe.