Medio siglo de un éxodo aragonés a tierras andaluzas

Los Premios Ciudad de Jerez 2019, que la localidad andaluza entrega durante sus fiestas patronales, este año contarán con un toque aragonés. Lo tendrán porque el galardón especial reconocerá al colectivo denominado Los Maños, compuesto por la comunidad de trabajadores procedentes, principalmente, del cierre de la Azucarera del Jalón de Épila, que daba empleo a cerca de 1.400 personas de la localidad y alrededores en plena campaña. Ahora, 50 años después aquel capítulo se conmemora con un galardón.

"Aquello fue una tragedia porque estábamos a más de 1.000 kilómetros y costaba más de 24 horas llegar", recuerda Agustín García, que con 11 años acompañó a su familia con el traslado de su padre a tierras andaluzas. Según detalla, desde la localidad de Valdejalón, tras el cierre en 1969, llegaron 85 familias, unas 300 personas, y se asentaron en la zona de Vallesequillo. "La acogida fue magnífica, nunca pudo ser mejor, porque nos encontramos con una ciudad muy abierta", recuerda ya a sus 60 años.

Pero este traslado no fue un hecho aislado, se produjo dentro de un contexto de reordenación del sector azucarero auspiciado por el Gobierno central. Según consta en el fondo bibliográfico del Ministerio de Agricultura, en la campaña 1962/63 Zaragoza era la zona remolachera más importante de España con 21.000 hectáreas, pero en el ejercicio 1970/71 se quedaron en 6.630, mientras provincias como Cádiz superaba las 51.000 hectáreas y centraba el 25% del cultivo en el país.

Todo ello se tradujo en el desmantelamiento de varias azucareras por todo Aragón. Así, además de los epilenses, hasta tierras gaditanas también fueron vecinos de Alagón, Casetas, Lumpiaque, Terrer, Calatayud o Monzón. "Fue un palo brutal y en Épila de la noche a la mañana, en otros lugares fue algo más paulatino", describe García. Pero una vez allí, la reorganización del sector no paró y es algo que vivió en sus carnes Guillermo Herrera, recién jubilado: "Me fui con 14 años de Épila, a los 16 empecé a trabajar en Jédula, con su cierre en 2001 me fui a Guadalcacín y de allí a Guadalete en 2008", detalla.

Echando la vista atrás, Herrera recuerda que el cambio fue "traumático", pero en especial para los mayores. "En muchos casos se dividieron familias y quedaron separadas por más de 24 horas de viaje. Recuerdo que los domingos íbamos a la central del teléfono para hablar un ratico con los que estaban en Épila", apunta dejando traslucir en ese diminutivo que nunca han perdido el contacto con las raíces. "En nuestro caso, la azucarera compró dos bloques de pisos y allí la mayoría éramos del mismo sitio", subraya. Asimismo, reconoce que la integración en Jerez es "total": "Es todo un orgullo y un honor que nos den este premio", reconoce Herrera, que estos días ha estado visita en Épila por el homenaje que también les ha dado el consistorio de Valdejalón.

La entrega del premio tendrá lugar el 9 de octubre en Jerez, con lo que arrancará un mes con guiños a este colectivo aragonés. "Se va a nombrar la plazoleta de Los Maños, se descubrirá una placa, intentaremos juntarnos los máximos posibles para una comida y en el Alcázar tenemos prevista una exposición de fotos para recordar la época de Épila y también la de Jédula", detalla García.