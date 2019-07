Rivarés: "Azcón y Fernández son alcalde y vicealcaldesa gracias a la homofobia de Vox"

El portavoz de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha recriminado este miércoles que el PP y Ciudadanos se alzaran con la alcaldía y la vicealcaldía respectivamente "gracias a la homofobia de Vox".

Un reproche que el concejal ha hecho en su turno de palabra durante la moción propuesta por Ciudadanos en la que la formación naranja pedía la defensa de la igualdad social y no discriminación de las personas del colectivo LGTBI, así como la condena de los "intolerables actos de odio y violencia" sufridos por los representantes de Ciudadanos durante la fiesta del Orgullo de Madrid.

La concejala Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud, María Fe Antoñanzas García (Cs), ha defendido que "la igualdad es de todos" y que "nunca se puede justificar una agresión".

Aunque el texto ha salido adelante, Cs se ha topado con la oposición del Partido Socialista, Zaragoza en Común y Podemos Equo, que han pedido a la formación que haga autocrítica.

"Fueron donde no debían ir. Porque no se puede colaborar con Vox y luego ir de respetuosa con lo otro", ha argumentado Rivarés, quien ha recordado que la moción se presenta una semana después de que la concejala de Vox Carmen Rouco dijera que su despacho está abierto para todos: "gais, lesbianas, normales y no normales".

El edil de la formación morada ha afeado al Gobierno de PP-Ciudadanos que no haya ni criticado ni reprobado unas palabras que "ofenden a toda una comunidad".

Iniciado este debate, el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, ha defendido que las declaraciones de Rouco fueron "dos palabras inadecuadas dichas en el seno de una discusión", algo que ha dado lugar a un "indignante" proceso de linchamiento contra la edil.