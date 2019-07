Rouco (Vox): "Mi despacho está abierto a gays, lesbianas, normales, no normales..."

La comisión de Acción Social y Familia se ha visto salpicada este jueves por una gran polémica por unas palabras de la concejal de Vox, Carmen Rouco, que ha dicho que su despacho "está abierto a gais, lesbianas, normales, no normales...”. Estas manifestaciones han suscitado la indignación del concejal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, que la ha llamado "homófoba" y que ha abandonado la sesión en señal de protesta.

La controversia se ha producido después de que la concejal de Educación, Mayores, Familia y Barrios Rurales, Paloma Espinosa, respondiera a una pregunta sobre un servicio de asesoría sexológica a mayores que se presta en el centro de convivencia Francisco de Goya. Tras la pregunta, formulada por el grupo de Vox, el edil Fernando Rivarés se ha sentido aludido y ha protestado porque "cada palabra y cada política" de Vox "es un ataque a la comunidad LGTBQ".

Carmen Rouco ha respondido que Rivarés no debía ver “mala intención” en su pregunta y que Vox “jamas quiere quitar ningún derecho a nadie”. “Tiene mi despacho abierto y podemos hablar cuando quiera de todos los temas. Si quiere, en aras a la democracia ya a la libertad. Si no le interesa, ese es su problema. Mi despacho está abierto para usted, y para todos: gays, lesbianas, normales, no normales…”, ha afirmado.

Fernando Rivarés ha protestado enérgicamente por haber utilizado la palabra "normales". "Implicitamente significa que me llama no normal", ha criticado, mientras Rouco pedía que no se "tergiversaran" sus palabras. "Homófoba, homófoba…", ha gritado Rivarés, que ha dicho que hará público el vídeo de la comisión. “Su vídeo va a recorrer España, su homofobia va a recorrer España”, ha dicho.

El asunto ha suscitado incluso un turno de intervenciones mientras el concejal de Acción Social, Ángen Lorén, ha tratado sin éxito de hacer un llamamiento a la calma. "Destaquen lo que nos une y no lo que les separa", ha insistido el edil. Aunque ha abierto la posibilidad de que se pidieran disculpas, al final no las ha habido.

"Tiene todos los derechos -le ha dicho Rouco a Rivarés-. Si quiere tergiversar mis palabras lo puede hacer. Hemos hablado de los discapacitados. He dicho normales. ¿Hay algún problema? Si usted es susceptible no tengo la culpa". Tras la comisión, la edil de Vox ha declarado que no ha querido decir en ningún momento que los gais no sean "normales".