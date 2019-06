El patrimonio de Calatayud más allá de los tópicos

El casco histórico de Calatayud tiene su epicentro en la plaza de España, con las icónicas ‘casas torcidas’; hay quien la llama Magnética y sostiene que es el producto de un vórtex arcano. Muy cerca del mesón de la Dolores; al otro lado de la plaza, el Bombón provee de excelentes cafés y pop ochentero a sus clientes. A dos pasos, en la misma acera, está La Sobresaliente, el negocio de Carlos de la Fuente. Es bilbilitano, bibliotecario, documentalista y guía turístico. Lo de sobresalir era cuestión de tiempo. "Este proyecto nace de un blog dedicado al patrimonio de la ciudad, en el que se intentaba vender sus atractivos de un modo diferente. Yo vivía en Madrid, pero siempre me ha movido el amor a mi ciudad natal, así que decidí aportar mi granito de arena, rebuscando en nuestra historia y poniendo en relieve atractivos turísticos locales".

La idea mutó por mor de las circunstancias. "Hace 7 años me quedé en el paro; llevaba 12 años fuera de casa y, desde luego, volver era una opción. Pensé que ese blog de intención cultural se convirtiera en un negocio. Así que volví, con el beneplácito de mi pareja; quería buscar un lugar emblemático, no tanto por un afán de monetizar la actividad como por estar en el corazón del casco histórico, donde mi familia tuvo negocio desde 1803; de hecho, aún sigue en el número 2 de la Rúa. Es una especie de mercería y almacén, con todo tipo de cachivaches, con el que mi padre surtía a toda la zona, incluyendo pueblos de Guadalajara y Soria".

Carlos explica que la idea siempre fue salirse un poco de la norma. "En la tienda queríamos ofrecer recuerdos de la ciudad, jugando con iconografía y rasgos culturales bilbilitanos; una sana reivindicación de lo nuestro, que diseñamos entre mi novio José Paredes y yo. Los de aquí los compran para regalar fuera, y los de fuera para llevarse un recuerdo de aquí. También tenía experiencia como guía, así que pensé en preparar unas rutas para que los bilbilitanos conocieran su propia ciudad, algo que sigue haciendo puntualmente, y otras orientadas a los visitantes, que unieran el rigor con el humor y algún chascarrillo, para hacerlas divertidas. De pequeño me encantaba leer historia de Calatayud, los tomos del Centro de Estudios Bilbilitanos, iba con mi hermano a ver los palacios y las iglesias, me hacía planos… al final, esta afición me ha servido".

Puntos neurálgicos

La figura de la Dolores sigue siendo fundamental para los turistas, aunque a algunos bilbilitanos les cargue tanta obsesión. Puestos a reivindicar figuras locales, es la punta de lanza populosa a una sucesión de atractivos patrimoniales que empiezan, por ejemplo, en el interior de las iglesias de San Juan El Real o San Pedro de los Francos, así como en el Santo Sepulcro. Para callejear, la judería de Calatayud es una maravilla, y en materia festiva, Las Alfonsadas y San Roque son únicas. Carlos explica que "te trasladas a latitudes más meridionales, sin perder de vista la proximidad castellana y el toque aragonés".

Carlos cree que "pasear por Calatayud es un disfrute; subir la Cuesta de Santa Ana y admirar el castillo de don Álvaro y doña Martina, toparse con la torre de Santa María o La Virgen de la Peña, los frescos de Villa Antonia, el conjunto fortificado allá arriba, la morería, los cerros hacia Armantes… y las casas retorcidas, los edificios con barrigas, las ventanas imposibles; los turistas se quedan con la boca abierta. Los de Calatayud debemos pelear por la ciudad; es lógico pedir cuentas a los políticos por la parte que les toca, pero tendemos a quejarnos mucho de lo nuestro y creo que debemos dar más valor a lo que tenemos".

Destacado La Dolores y la ambientación del siglo XIX se adueñan del casco histórico de Calatayud

El cine y la Dolores

Vanessa Palacín pertenece a la Asociación ‘La Dolores’ que preside Jesús Gimeno y gestiona en el día a día Daniel García. Vanessa atiende al público en el Museo de La Dolores; allí se encuentran objetos alusivos a la ópera de Tomás Bretón basada en este personaje real, cuya historia se llevaría al cine en tres ocasiones, una con Imperio Argentina y dos con Concha Piquer, además de las alusiones en ‘Alma aragonesa’. Vanessa explica a los visitantes los entresijos de la historia de la Dolores, y también recuerda a otra actividad de espacio. "En la bodega se habilita una sala que sirve como minimuseo de la D. O. Calatayud. Allí se hace una cata mensual con vinos de la D. O. y productos de kilómetro cero, desde miel y mermeladas a aceite o carne". Una tradición curiosa en Calatayud es el consumo de congrio, que tiene en Casa Yagüe (fundada en 1930) a su proveedor más emblemático. El congrio se intercambiaba con la aldea gallega de Muxía a cambio del cáñamo bilbilitano.

Más allá de este producto marino, Si hay un sabor que se aplaude de modo unánime en Calatayud, es el de los dulces y repostería de Micheto. En 1714 ya se registró su actividad comercial como confitería y cerería. Mari Cruz Micheto regenta la tienda junto a su hermana Mabel: son la octava generación de la familia al frente del negocio. "Lo que más se busca aquí son los bizcochos o ‘suelas’ que le pedía a mi abuelo el rey Alfonso XIII; allá por 1926 fuimos nombrados proveedores de la Real Casa. También gustan mucho nuestros milhojas y las papeletas de hojaldre con merengue tostado". En las paredes destaca una foto firmada del piloto Fernando Alonso.

Langa, un apellido que se asocia la vino bilbilitano y marca la pauta en el cava aragonés

César y Juan Langa llevan actualmente los destinos de la bodega familiar que arrancó hace más de 150 años en Morata de Jiloca. Los Langa acabaron trasladándose a Calatayud y construyeron una bodega en la estación de tren; en los años 80 se mudaron al emplazamiento actual, en la zona de Marivella. Ahora mismo son emblema de la honda tradición vitivinícola de la zona, que se remonta a dos milenios. . "Mi padre –explica César– es fundador de la D. O. Calatayud, tenemos el número 1 de le denominación en la puerta y otra denominación de origen con el cava, del que somos los principales productores de Aragón. Exportamos el 98% de nuestra producción total a más de 37 países, desde Vietnam y Corea del Sur a Brasil, Estados Unidos y toda Europa; ahora estamos a punto de entrar en el mercado ruso. Apostamos mucho por las variedades regionales de uva; somos los únicos que trabajamos la concejón y elaboramos el único vino del mundo basado en esta variedad, el Pi. También nos hemos involucrado en numerosos proyectos de investigación".

Natalia Demidoff escribió un libro sobre la bodega hace dos años, con motivo del 150 aniversario de la bodega. Su familia hizo relación con los Langa gracias al vino, durante unas vacaciones en el monasterio de Piedra; intercambiaban libros por vino y con la efeméride, Natalia se ofreció a escribir este libro cuyos beneficios van destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer. "Mi tío abuelo, que falleció el año pasado, aportó un montón de datos e historias que sin el trabajo se habrían perdido. Es una gran historia".

En datos

Comarca: Comunidad de Calatayud.

Población: 20.035.

Distancia a Zaragoza: 87 km.

Los imprescindibles

Los castillos

El Castillo Mayor del Emir Ayyub (Qal’at Ayyub) es la referencia (foto) del conjunto fortificado que gobierna la ciudad: data del año 716. Los otros castillo locales son el de la Peña, el de Doña Martina, el de la Torre Mocha y el de Reloj.

El baúl de la Piquer

Uno de los dos baúles conservados de la cupletista Conchita Piquer está en el Museo de la Dolores de Calatayud, lleno de recuerdos fílmicos basados en la historia de la famosa ópera de Tomás Bretón. El otro se encuentra en Valencia.

Los hermanos Verón

José y Juan Verón Gormaz son dos nombres fundamentales en la cultura bilbilitana de las últimas décadas. El primero ha destacado especialmente como poeta y fotógrafo, y el segundo es un reputado músico.