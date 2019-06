Vox da por roto el pacto con el PP en Zaragoza y se pasa a la oposición

El presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón, ha dado por roto el acuerdo firmado con el PP en aquellos ayuntamientos donde entiende que no se ha cumplido, como el de Zaragoza, y ha asegurado que en la capital aragonesa pasarán a hacer una “oposición constructiva”.

El pasado martes, Vox hizo público en el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado con el PP y Cs para la conformación de los ayuntamientos, en el que se hablaba de ceder “concejalías de gobierno” en aquellos donde la suma de los tres partidos alcanzaran mayoría.

Morón cree que este acuerdo no se ha materializado en el Ayuntamiento de Zaragoza y que Vox se ha quedado fuera del Gobierno municipal, por lo que considera rotas esas negociaciones, aunque esta situación, ha aclarado, no es irreversible.

Si el gobierno municipal reconsidera su postura, el grupo municipal de Vox hará lo mismo, pero si esto no ocurre harán una oposición “constructiva” y apoyarán sólo las iniciativas que están en línea con su programa electoral, lo que podría influir, ha dicho, en la aprobación de los presupuestos municipales.

“No vamos a apoyar los presupuestos u otras iniciativas si no somos partícipes y conocedores de esas medidas”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Aragón, donde es presidente de su grupo parlamentario.

Morón ha afeado al alcalde popular, Jorge Azcón, que no haya contestado a un escrito en el que reclamaban una presencia en el equipo de Gobierno para “dar voz” a sus votantes. “De momento, no hemos recibido contestación”, ha lamentado Morón, quien ha insistido en que ellos están “abiertos” a negociar y “disponibles” para alcanzar cualquier tipo de acuerdo.

Ha recalcado, además, que ellos no han pedido ninguna concejalía o área de gobierno concreta dentro del Ayuntamiento, tan sólo tener una representación proporcional a su peso dentro del consistorio, donde tienen dos concejales. Estos dos ediles de Vox son necesarios para que PP (8) y Ciudadanos (6) alcancen una mayoría absoluta.

Destacado El PP no teme un bloqueo de Vox en Zaragoza y no les cierra la puerta al gobierno

Este mismo miércoles por la mañana, en la primera reunión entre el PP y Vox, el partido popular ha asegurado no temer a un bloqueo por parte de Vox. “Lo que pase a nivel nacional no es trasladable a cada una de las instituciones”, ha dicho la portavoz del gobierno de Zaragoza, María Navarro, refiriéndose a la ruptura del acuerdo sellado en Madrid entre el PP y Vox, según el cual los populares se comprometían a conceder concejalías a la formación de extrema derecha en los ayuntamientos. A su juicio, la decisión del partido de Santiago Abascal no tiene por qué suponer un bloqueo que evite conseguir su apoyo. El gobierno de PP-Cs había confirmado este miércoles por la mañana que Vox contará con alguna junta de distrito.

Morón ha recordado que hasta el 5 de julio todavía hay tiempo para conformar los equipos de Gobierno en los distintos ayuntamientos, pero ha reconocido que en Zaragoza se están designando a las personas encargadas. “Nadie nos ha dicho nada, así que entendemos que no cuentan con nosotros”, ha subrayado.

Por otro lado, Morón ha criticado el número de concejalías del Gobierno municipal de Jorge Azcón para indicar que este aumento no ayuda a mejorar la situación de las arcas municipales, más bien “engordan” la deuda del Ayuntamiento.

Y entiende que el PP lo ha hecho así para “contentar” a su socio del Gobierno, Ciudadanos, y para que, en resumen, “haya sillones para todos”.