El PP no teme un bloqueo de Vox en Zaragoza y no les cierra la puerta al gobierno

“Lo que pase a nivel nacional no es trasladable a cada una de las instituciones”. Así ha zanjado la portavoz del gobierno de Zaragoza, María Navarro, la ruptura del acuerdo sellado en Madrid entre el PP y Vox, según el cual los populares se comprometían a conceder concejalías a la formación de extrema derecha en los ayuntamientos. A su juicio, la decisión del partido de Santiago Abascal no tiene por qué suponer un bloqueo que evite conseguir su apoyo.

“No se puede extrapolar un acuerdo nacional al de Zaragoza, no podemos generalizar”, ha insistido la portavoz y también concejal por el PP de Presidencia y Hacienda. “El gobierno es con Ciudadanos”, ha aclarado Navarro, que ha dicho ser “consciente” de que sin Vox tiene minoría en el pleno. “Vamos a gobernar con humildad, tenemos 14 concejales, y vamos a trabajar para conseguir los 16”, ha señalado.

Respecto a un posible bloqueo de Vox en represalia por el incumplimiento del pacto nacional por parte del PP, Navarro no ha querido aventurarse. “Esto se verá en las próximas decisiones de los plenos que tengamos que pactar”, ha dicho, aunque ha apuntado que “de momento hay diálogo y buena relación”.

Entrada en el gobierno

En cualquier caso, la primera reunión del gobierno de Zaragoza celebrada este miércoles ha servido para aprobar la nueva estructura municipal, donde Vox no tendrá, al menos de momento, atribuciones de mando, tal y como exigió Ciudadanos desde un primer momento. Sin embargo, Navarro no cerró la puerta a un cambio en este sentido.

“La estructura de gobierno es la que tenemos a día de hoy, no tengo la bolita de cristal para saber lo que pasará de aquí a tres meses”, ha defendido. Sobre si queda descartada la incorporación Vox al gobierno en un futuro, la portavoz ha mantenido la misma línea. “No puedo decir nada, no me atrevería a decir algo tan tajante”.

Lo que sí ha confirmado el gobierno PP-Cs es que Vox contará con alguna junta de distrito, al igual que el resto de formaciones, tal y como es tradición en el Ayuntamiento de Zaragoza. Su distribución se negociará entre los partidos en los próximos días. “Habrá flexibilidad absoluta”, ha concluido Navarro.