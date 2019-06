Chocan dos ciclistas... y ambos dan positivo en alcohol

La Policía Local de Zaragoza intervino el sábado por la mañana en un choque entre dos ciclistas en un camino del barrio de Cantarranas.

En la colisión uno de ellos resultó herido, y como si se tratara de un choque entre otro tipo de vehículo, los agentes les realizaron a los dos conductores de bicicleta la prueba de alcoholemia, en la que resultó que ambos ciclistas iban bebidos.

Por esto, la Policía recuerda en su cuenta de Twitter que "no importa el tipo de vehículo o vía, 0,0 alcohol es siempre la mejor opción".

No es la primera vez que la Policía Local detiene a conductores de bicicletas conduciendo con copas de más. Sin embargo, lo infrecuente es que choquen entre sí. Hace unos meses, un ciclista fue sancionado con una multa de 1.000 euros por ir en bici en la plaza de España y arrojar un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia. En su caso, sobrepasaba el límite de 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y por eso fue multado con la cuantía mayor. Un amigo que también iba en bici fue multado con 500 euros por superar la tasa de 0,26 miligramos de alcohol, según confirmaron fuentes de la Policía Local.

Otro ciclista también fue multado por circular en bici desnudo, ebrio y sin casco. Pero no solo ir en coche o en bici acarrea sanciones con conducir bajo los efectos del alcohol: tres conductores de patinete eléctrico fueron multados el pasado fin de semana en Zaragoza por este motivo.

Las sanciones a ciclistas se rigen por el Reglamento General de Circulación y son las mismas que las que reciben los conductores de vehículos a motor. Con unas diferencias: siempre se trata de sanciones administrativas y no se consideran delito. Y como para circular en bicicleta no hace falta ningún tipo de permiso, la sanción por conducir bebido no implica la pérdida de puntos del carné de conducir. Lo mismo ocurre con los conductores de patinetes eléctricos.