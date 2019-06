Preocupación en Parque Goya y Parque Venecia por robos en trasteros y garajes

Una oleada de pequeños robos en garajes y trasteros está sacudiendo los barrios zaragozanos de Parque Goya y Parque Venecia. Muchos de sus residentes han utilizado las redes sociales para difundir estos incidentes y alertar a sus convecinos para que extremen las precauciones y eviten sorpresas desagradables.

En el caso de Parque Goya, los ladrones aprovecharon para actuar las fiestas del barrio, que se celebraron del 24 de mayo al 2 de junio, aunque según los vecinos, también se registraron robos en días anteriores. “Tenemos constancia de que, especialmente el fin de semana del 25 y 26 de mayo, hubo algunos robos. Entraron en la comunidad de un compañero de la asociación y en otras de alrededor”, asegura Jesús Trasobares, presidente de la Asociación de Vecinos Parque Goya. Además de entrar en trasteros y garajes, los cacos habrían llegado incluso a entrar en alguna vivienda, según el representante del colectivo vecinal.

Tanto la propia asociación como algunas comunidades de vecinos y establecimientos del barrio han informado a los residentes de Parque Goya de lo que está sucediendo y piden que tomen medidas para evitar ser víctimas de los robos. No dejar nada de valor en coches ni trasteros, no dejar dentro de los vehículos los mandos a distancia del garaje y asegurarse de haber cerrado bien son algunos de los consejos que se están intercambiando.

Esta no es la primera vez que Parque Goya sufre una oleada de robos. El año pasado, coincidiendo también con el comienzo del verano, varias comunidades fueron el blanco de los ladrones. “A raíz de eso tuvimos varias reuniones tanto con la Policía Local como con la Nacional y nos dijeron que había un par de bandas más o menos organizadas y que ellos los tenían controlados”, señala Trasobares. Por aquel entonces, la Policía Nacional también advirtió a los vecinos que tuvieran cuidado a la hora de dejar sus vehículos de empresa en la calle. “Nos dijeron que se estaban abriendo mucho y que se aseguraran de dejarlos bien cerrados y sin nada de valor dentro”, comentan desde la entidad vecinal. Al parecer, como estos vehículos llaman menos la atención, son utilizados también para acceder a los garajes.

Trasobares reconoce que desde los robos de 2018, no habían vuelto a sufrir ningún repunte hasta ahora, y tal y como ya hicieron el año pasado, vuelven a reclamar una mayor presencia policial para disuadir a los delincuentes. “Nos dijeron que no toda la policía que se ve es la que hay, porque hay muchos que llevan a cabo sus investigaciones de paisano, pero que, inevitablemente, los recursos son limitados”, señala. Una explicación que no sirve de consuelo a los vecinos, que creen que hace falta más vigilancia. “Deberían darse alguna vuelta por las zonas más críticas del barrio, como el subterráneo que hay bajo la plaza Bodegones de Goya, donde es frecuente el botellón”, concluye Trasobares.

“No es una alerta general, pero sí algo que molesta”

Una situación parecida a la de los vecinos de Parque Goya es la que viven también en Parque Venecia, que desde hace un par de meses, también ha sufrido varios robos. “Cada vez le toca a una comunidad, aunque a veces también ocurren en plena calle”, señala José Antonio Andrés, presidente de la Asociación de Vecinos Somos Parque Venecia. Andrés se refiere a un episodio ocurrido hace aproximadamente dos meses, cuando a un vehículo estacionado le sustrajeron varias ruedas.

El presidente de la asociación asegura que los últimos robos no han generado una gran alerta entre los vecinos, pero reconoce que “es algo que molesta”. Además, considera paradójico que estando tan cerca el Cuartel de la Policía Local de La Paz, sigan produciéndose estos incidentes de vez en cuando. “Se supone que el cuartel da cierta seguridad, pero está claro que no es disuasorio. Somos barrios que estamos en la periferia y desde aquí resulta más fácil salir de la ciudad”, apunta Andrés.

Igual que en Parque Goya, en Parque Venecia también han solicitado más presencia policial, sobre todo en horario nocturno. “Es muy difícil pillarles. Roban en los garajes y en las comunidades más grandes, porque así les resulta más fácil esconderse”, afirma el presidente.

El pasado mes de abril, los comerciantes de Miralbueno también alertaron de una oleada de robos en sus locales, a los que entraban golpeando las cristaleras con una tapa de alcantarilla. El operativo de vigilancia se saldó con hasta cuatro detenidos, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de diversos robos con fuerza cometidos en bares y en establecimientos comerciales.