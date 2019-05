La Famcp denuncia que el Ayuntamiento liberó al líder de un sindicato de manera irregular

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) ha advertido al Ayuntamiento de Zaragoza de que ha mantenido como liberado a un dirigente sindical de manera irregular. Se trata del secretario general de CSL, Carlos Muñoz, que se ha estado beneficiando de un convenio de la entidad pese a que no daba cobertura a su sindicato. La Famcp recuerda que dicho acuerdo, pensado para eximir de sus funciones a trabajadores para que puedan prestar un apoyo sindical en localidades de pequeño tamaño, solo está abierto a las tres organizaciones mayoritarias en Aragón, es decir, UGT, CC. OO. y CSIF

Así lo hizo saber la Famcp a través de una carta que está en manos de los responsables de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza desde hace dos meses, en la que se solicitó que se corrija el «error». Según la entidad que representa los intereses de municipios y comarcas, UGT, CC. OO. y CSIF son los únicos que tienen legitimación para acogerse al convenio, por lo que el Consistorio estaba conculcando lo previsto en el acuerdo.

Pese a admitir que eran conocedores de lo ocurrido desde hace tiempo, fuentes del área de Personal no aclararon ayer si se ha puesto solución a esta irregularidad ni si el liberado implicado sigue manteniendo tal estatus. En este sentido, desde el Ayuntamiento no despejaron las dudas sobre quién fue el que autorizó a Muñoz a ser dispensado sindical por la Famcp pese a que el convenio no se lo permitía.

Apoyo al territorio

La Federación de Municipios firmó en 2006 un convenio por el cual se autorizaban hasta ocho liberados extra para todo Aragón con el objetivo de ayudar en las labores sindicales en el conjunto de la Comunidad, dada la «extensión territorial y la dispersión existente entre las entidades locales», según figura en el acuerdo. De esas ocho plazas disponibles, en la actualidad los sindicatos que podían optar a ellas solo han cubierto cuatro: una de UGT, otra de CC. OO. y dos de CSIF, todas ellas en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Precisamente, CC. OO. solicitó recientemente al Consistorio una de esas plazas de liberado (tiene derecho a tres), mientras que UGT también tiene intención de reclamar un puesto extra, según confirmaron fuentes de esta organización. A raíz de su solicitud y de la queja de la Fampc, los responsables municipales del área de Personal analizaron la situación de los liberados y descubrieron que el secretario general de CSL figura como liberado sindical en el Ayuntamiento en virtud del citado convenio, pese a que su organización no puede beneficiarse.

De hecho, fuentes consultadas indicaron que lo ocurrido suscitó «sorpresa» a los actuales responsables de Personal. Hay que tener en cuenta que la liberación de Carlos Muñoz se ha conocido en un momento en el que dichos responsables no están por la labor de seguir aumentando la lista de dispensados porque el coste lo asumen las arcas del Consistorio.

«Gasto injustificado»

Desde CC. OO. consideran que la situación de este liberado sindical «no está regulada en ningún sitio» y se trata de «un gasto injustificado». Para la sección de UGT, «los acuerdos son con los sindicatos que son y si ha habido una irregularidad, habrá que encauzarla». «Desconocemos la razón por la que CSL tiene ese liberado de la Famcp», añadieron.

Este diario trató de contactar con Carlos Muñoz durante toda la jornada de ayer pero no atendió las llamadas. Su sindicato, CSL, ha apoyado algunos de los acuerdos más importantes del gobierno de ZEC en materia laboral. Por ejemplo, respaldó la reciente reestructuración de la Policía Local, de la que al final se desmarcaron la mayor parte de los sindicatos.

STAZ pide que se investigue el número de liberados y su reparto

Los despachos sindicales del Ayuntamiento de Zaragoza viven estos días un especial ajetreo. Además de la polémica por la plaza de liberado que ostentaba de forma irregular el secretario general de CSL, Carlos Muñoz, el sindicato STAZ ha encendido todas las alarmas al cuestionar el número de liberados que existen actualmente en el Consistorio y los criterios de reparto.

En concreto, esta organización ha solicitado que se abra una investigación para aclarar la validez del acuerdo sobre liberados en el Ayuntamiento que se firmó en 2003 –con el gobierno socialista de Juan Alberto Belloch– y que otorga 31 dispensados sindicales ya que, a su juicio, «no consta reflejado en ningún acta ni documento que lo acredite», señala el escrito de STAZ.

«Queda patente que con este acuerdo se trata de favorecer los intereses de los ‘sindicatos de clase’ manteniendo el ‘statu quo’ reinante», denuncian. Según fuentes de STAZ, el nuevo gobierno municipal que surja del pleno de investidura del próximo 15 de junio deberá tomar una decisión al respecto y determinar si se debe modificar la relación de liberados.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con medio centenar de liberados. A los 31 fijados por el citado acuerdo de la corporación hay que sumar 4 por cargo institucional (en los comités de empresa y en la junta de personal), 11 por la bolsa de horas para dispensados, y 5 en virtud del convenio con la Famcp. Precisamente, uno de estos últimos es el que ocupaba el secretario general de CSL de forma irregular.