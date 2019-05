Azcón y Santisteve se enzarzan por los pactos y aprovechan para atacar al PSOE

Los candidatos del PP y de ZEC a la alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón y Pedro Santisteve, evidenciaron este miércoles sus diferencias en el único debate cara a cara de la campaña. La política social y de vivienda y los pactos suscitaron los momentos de más tensión en la discusión, también marcada por la ausencia del PSOE, que recibió críticas por parte de las dos formaciones políticas.

Los candidatos trataron de aprovechar el debate para polarizar la recta final de la campaña y reivindicar su liderazgo tanto del bloque de derechas como de izquierdas. La discusión se inició con la alusión de Azcón a la decisión de la socialista Pilar Alegría de no aceptar un cara a cara. Ayer mismo volvió a insistir.

En el bloque económico, los dos recordaron la herencia del PSOE y discutieron sobre la disminución de la deuda. Pero la tensión llegó cuando Santisteve aludió a la reducción del gasto superfluo en alcaldía y Azcón le atacó por cargar un bote de gomina al erario. Esto enfadó al alcalde. "Hemos metido la pata, pero la mano en la caja no", dijo. "Yo nunca he pasado un gasto de higiene personal y nunca lo haré", replicó Azcón.

El edil del PP aludió a la reducción de las ayudas urgentes, al aumento de los desahucios o el incumplimiento de la promesa de construir 5.000 viviendas sociales. Santisteve sacó pecho del aumento "de un 40% en la inversión social" y acusó al PP de bloquear el plan de vivienda.

Santisteve reclamó proyectos como el de la línea 2 y rechazó el ‘outlet’ de Pikolin. Azcón se opuso a otro tranvía, reivindicó la necesidad de un nuevo PGOU y recordó las recalificaciones de suelo impulsadas por ZEC. Hubo otro rifirrafe cuando Santisteve acusó a Azcón de no utilizar el bus. El popular le enseñó la tarjeta de transporte y le replicó: "Yo he venido andando a este debate pero a usted le he visto bajar del coche oficial. En campaña utilice su coche"», le dijo.

Los dos candidatos se enzarzaron con los pactos. Azcón exigió al alcalde que aclarase si va a exigir remunicipalizaciones al PSOE, parar el ‘outlet’ o subir impuestos. Santisteve tachó a Azcón de "destructor del consenso" y le exigió que informe sobre si ha pactado con Vox. Reivindicó la necesidad de que ZEC sea la primera fuerza ante un PSOE "titubeante". Azcón pidió el voto para evitar "cuatro años más de lío y bronca".