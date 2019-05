La Policía alerta sobre llamadas de estafadores que simulan una detención y se hacen pasar por abogados en Zaragoza

La Policía Nacional ha alertado sobre llamadas recibidas por ciudadanos zaragozanos en las que se comunica falsamente que un familiar se encuentra detenido y, haciéndose pasar por abogados, solicitan un pago para su defensa.

Este tipo de estafas a través de llamadas falsas desapareció en la Comunidad tras una operación policial desarrollada por la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza en el año 2017, que llevó a la identificación e imputación de una banda organizada que operaba desde el extranjero.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha vuelto a detectar la existencia de este tipo de llamadas en Zaragoza. Por ello, la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha alertado a la población y les ha indicado cómo deben proceder en caso de recibir una de estas llamadas maliciosas.

En esta estafa telefónica, una persona adquiere el número de teléfono de la víctima a través de guías telefónicas o redes sociales. Realizada la llamada, el estafador se hace pasar por abogado y comunica al propietario de dicho número que un familiar suyo, normalmente un hijo, se encuentra detenido.

De esta forma, solicita el pago de una cantidad de dinero para realizar la defensa letrada. Para el cobro de esta cantidad, se manda a una persona al domicilio de la víctima, aceptando el pago en metálico o en joyas.

La Policía Nacional ha advertido de que si ocurren estos extremos se debe llamar rápidamente al 091 informando de los hechos. Del mismo modo, se informa de que las llamadas de los supuestos estafadores se suelen realizar desde países sudamericanos.

El objetivo de los estafadores es convencer a la víctima de que los hechos son reales. Para ello utilizan amenazas, presiones y hasta llegan a poner al teléfono a una persona haciéndose pasar por su familiar para que, entre lamentos, reclame el pago del dinero.

Pago rápido

La llamada bajo amenazas se prolonga durante bastante tiempo con dos objetivos: evitar que la víctima pueda corroborar la veracidad de la información y, por otro lado, conseguir que realice un pago rápido. Para ello, el estafador va dando instrucciones a la víctima para que transfiera el dinero o lo haga llegar a través de empresas de envío de dinero.

Todas las unidades de Policía están avisadas para reaccionar en cuanto se denuncie un "secuestro virtual" o "falsa llamada exigiendo dinero". Existen unas pautas de prevención básicas que pueden evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas de este tipo de extorsiones.

En primer lugar, no descolgar llamadas que no se esperen con prefijo extranjero o con número oculto; desconfiar si alguien le dice que han secuestrado o detenido a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo, dado que no son de ese familiar.

También es necesario mantener la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo; comprobar la información que están aportando los falsos secuestradores; no realizar ningún pago, ya que exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar y no hay que enviar ningún dinero.

Tampoco se debe facilitar datos personales ni publicarlos en redes sociales y, por último, hay que avisar a la Policía Nacional (091) e intentar localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa.