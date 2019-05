Demos+ pregunta a la Junta Electoral sobre una posible impugnación de los debates electorales

El equipo jurídico del partido Demos +. escisión de Zaragoza en Común (ZeC), se reunió de urgencia la tarde del pasado viernes para analizar su exclusión en los debates entre los candidatos a la alcaldía de Zaragoza que han organizado distintas entidades de cara al próximo 26 de mayo. A raíz de dicha reunión, este lunes Demos+ presentará un escrito a la Junta Electoral para consultar si es posible impugnar los debates que ya están programados.

Su candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, Raúl Burillo, considera que Demos+ tiene derecho a participar en los debates ya que "no es un partido de reciente creación, sino que ha participado en la coalición ZeC", por lo que, asegura, su exclusión de los mismos es "una decisión antidemocrática que va en contra de la Ley Electoral".

"No es posible que partidos que no tienen presentación en el Ayuntamiento de Zaragoza, o no la tienen desde hace varias legislaturas estén representados en los debates y Demos + no", aseguran desde la organización de este partido.

Zaragoza en Común se ha escindido de cara a las elecciones municipales en tres partidos, que antes se agrupaban bajo el mismo nombre: Podemos Zaragoza, Demos+ y el propio ZeC se presentan ahora por separado a las elecciones municipales y autonómicas.