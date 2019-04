Vuelve el timo de las Nespresso gratis

La compañía Nespresso ha publicado este jueves un comunicado en el que desmiente una supuesta promoción de sus máquinas de café. "Nos han informado de que está circulando por WhatsApp una supuesta promoción donde regalamos una máquina. No la abras, se trata de una promoción falsa. Las promociones de la marca siempre las encontrarás en nuestros canales oficiales", aseguran en su cuenta de Twitter.

NOTICIAS RELACIONADAS Las 'cabezudas' cápsulas de Nespresso

Este timo no corre como la pólvora, sino como el café. Y por WhatsApp, como no podía ser de otra forma hoy en día, que no despegamos el dedo de las pantallas. "Nespresso ofrece cafeteras gratis para probadores. Gana una máquina más un año de cápsulas", dice el mensaje, que ya ha sido desmentido por la compañía.

La propuesta, que ya habrá recibido más de un 'clic', es un timo. Dirige a una web de fiabilidad dudosa 'nespresso.com-regalo.gratis', y como se ha encargado de recordar la propia firma de cafeteras, la página web oficial es nespresso.com (sin promociones detrás).

Nos han informado de que está circulando por WhatsApp una supuesta promoción donde regalamos una máquina. No la abras, se trata de una promoción falsa. Las promociones de la marca siempre las encontrarás en nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/wm33ImSFMF — Nespresso España (@NespressoES) April 25, 2019