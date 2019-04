El espectáculo de improvisación 'Brainstorming' sube al Teatro del Mercado

La compañía Brainstorming impro, de Zaragoza, lleva su espectáculo de improvisación 'Brainstorming' del 18 al 21 de abril al Teatro del Mercado, situado en la plaza Santo Domingo, 27. Las funciones se han programado a las 20.30, excepto el domingo que será a las 18.30.

El espectáculo comienza antes de la función en sí, con el público rellenando unos papeles en los que se les invita a escribir un lugar, una frase final, o cosas similares que varían dependiendo de la versión de 'Brainstorming'.

El espectáculo consta de varias partes y comienza con una introducción cantada con guitarra eléctrica, para seguidamente dar paso a las improvisaciones que se desarrollan cumpliendo las premisas que haya escrito el público en los papeles que sacan aleatoriamente.

Finaliza con canciones conocidas como 'Californication', 'Born to be Wild', "'Somebody i used to know', 'Smells like a teen spirit...' a las cuales cambiamos la letra en directo, también basándose en las propuestas del público. Las improvisaciones van perfectamente acompañadas por efectos de luz, sonidos y canciones, que el técnico también improvisa junto a los actores. Son tres integrantes en la compañía, dos actores (Óscar Castro y Javier Zapater) y un técnico de sonido y luces (Daniel Canelo).

Se trata de la compañía residente en sala 'El Extintor', donde nace el espectáculo que lo han interpretado hasta que ha cerrado el espacio situado en la calle las Armas.

Posteriormente, y tras el paso por unos cuantos bares de la ciudad, donde también han cosechado éxitos y tras un descanso han vuelto con otras vertientes interpretativas.

Tras el éxito logrado a principios de abril en el 'Juan Sebastian Bar', ahora se suben a las tablas del Teatro del Mercado. Las entradas pueden reservarse desde la página del teatro.