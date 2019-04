Los clásicos teatrales vuelven al aire libre y eligen el Parque Grande de Zaragoza

Zaragoza recupera el teatro clásico tal y como fue concebido siglos atrás, al aire libre, con el ciclo 'Clásicos en el Parque', que acogerá el Parque Grande José Antonio Labordeta entre mayo y junio representaciones representaciones de obras de Gondoni, Calderón de la Barca o Shakespeare.

Se trata de recuperar una parte esencial del teatro tradicional y popular, de llevarlo a un entorno natural, más o menos como se veía en la época, y de fomentar el acceso universal a la cultura con la entrada gratuita, ha explicado el consejero municipal de Cultura, Fernando Rivarés.

El espacio elegido es el Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta y las representaciones tendrán lugar cuatro domingos de primavera -12 y 19 de mayo, 9 y 16 de junio- a mediodía.

La primera compañía en abrir el telón será la gallega 'Contraproducciones', que traerá un homenaje al italiano Carlo Gondoni en el segundo centenario de su muerte.

Una semana más tarde, Ay Teatro presentará la primera comedia en verso del siglo XXI, 'Todas hieren y una mata', creada a la manera de los grandes autores del Siglo de Oro español, en especial de Lope de Vega.

Esta "comedia de capa y espada", pese a ser contemporánea y viajar entre el siglo XXI y el XVII, está escrita en redondillas, romances, décimas, sonetos, octavas reales y demás formas literarias de la poesía dramática barroca, de la que también recoge sus personajes clave, como la dama, el galán, el corregidor, la bruja o el gracioso.

El 9 de junio llega la aragonesa Teatro del Temple, que reinterpreta uno de los clásicos imprescindibles de la literatura española: 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, respetando hasta la última esencia la identidad del texto original pero llevándola a un concepto teatral "hipermoderno", ha indicado Rivarés.

Cerrará el ciclo otra compañía local, El Gato Negro con 'Los restos del naufragio', basada en 'La comedia de los errores', de William Shakespeare, un divertido juego de gemelos y enredos.

Como colofón, el último domingo habrá también una sesión de noche, en la que varios actores aragoneses protagonizarán monólogos relacionados con el célebre autor inglés.

En definitiva, "clásicos al servicio del pueblo como estaban al servicio del pueblo en la época que fueron escritos", ha afirmado Rivarés, quien ha insistido en que "casi nada hay más del pueblo que un clásico".

El consejero ha estado acompañado en la presentación por Carlos Martín y Alberto Castrillo, directores de las dos obras que vienen de la mano de compañías aragonesas.

"Lo popular no es lo chabacano, es lo que le gusta a todo el mundo", ha apuntado Castrillo, quien ha resaltado también que este tipo de teatro es especialmente exigente, ya que "tienes que tener al público ahí, porque si no se va", algo que no sucede en las salas.