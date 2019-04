Absuelto el conductor que circulaba drogado cuando atropelló a un niño

La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza ha absuelto al conductor de 30 años que en abril de 2018 atropelló a un niño de 18 meses que irrumpió sorpresivamente en la calzada de la calle de la Osa Mayor, en el barrio de Valdefierro.

Tras el incidente, la Policía Local sometió a los preceptivos controles de alcohol y drogas al conductor, que arrojó un resultado de 0,30 mg/l en el primero y dio positivo en cannabis en el segundo.

Precisamente, por el resultado de estos controles la Fiscalía exigió que al conductor, identificado como R. D. C., se le impusiera una multa de 2.160 euros y se le retirara el permiso de conducir durante un año y medio.

La defensa, dirigida por la abogada Carmen Sánchez, solicitó la libre absolución, pues mantuvo que el hombre no conducía bajo los efectos de las drogas en el momento del accidente, ya que los policías locales que se desplazaron hasta el lugar del siniestro no advirtieron ninguna evidencia en este sentido: hablaba y aparentaba normalidad, sus pupilas no estaban dilatadas y tanto él como su mujer se bajaron del coche inmediatamente cuando advirtieron el accidente.

En el juicio, que se celebró el pasado lunes, el acusado reconoció que era consumidor habitual de cannabis, pero que el día de los hechos no había ingerido esta sustancia, sino que había fumado la noche anterior y no conducía influenciado.

Esta tesis ha sido la que ha considerado acreditada la jueza, para que resulta "evidente" que el encausado había consumido cannabis y que, como dijo el médico forense en la vista oral, estaba bajo su influencia, si bien no ha sido probado que tuviera afectadas sus facultades para la conducción.