Interpeñas se encargará de las fiestas de Primavera

La Federación Interpeñas de Zaragoza vuelve a organizar y realizar las fiestas de Primavera de Zaragoza, que tendrán lugar del lunes 22 al domingo 28 de abril en el parque Torre Ramona, donde se pondrá un escenario central.

Actividades para todos los públicos y con acceso gratuito, como cabezudos, comidas populares, concurso de baile, jotas y orquestas.

La nueva normativa con horarios reducidos hará que el parque tenga que ser despejado antes que otros años, pero desde Interpeñas trasladan que la fiesta continuará en el Auditorio Interpeñas la noche del lunes, viernes y sábado.

La novedad de este año será un 'punto violeta' contra agresiones sexistas, en colaboración con la Casa de la Mujer y el servicio de igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los actos comenzarán el lunes por la tarde con una discomóvil, y tras unos días llenos de actividades, se pondrá el colofón final el domingo por la tarde con un espectáculo infantil.

PROGRAMACIÓN

Lunes 22: 20.00 discomóvil. Al finalizar, la fiesta continúa en el Auditorio Interpeñas con Dj Mark Erra.

Martes 23: 11.00: salida de cabezudos desde el matadero acompañados por la Charanga 'Los Espartanos'. Recorrido: C/ Florentino Ballesteros, C/ Batalla de Pavía, Avda. Compromiso de Caspe (parada por cortesía de Bar Flor), Avda. Salvador Minguijón, C/ Rodrigo Rebolledo, C/ Dr. Iranzo, C/ Belchite para finalizar en el recinto ferial parque Torre Ramona. 14.00: comida Popular peñas. 18.00-22.00: orquesta 'La Faniaperfect'.

Miércoles 24: 17.30: salida de cabezudos desde el matadero acompañados por la Charanga 'Los Espartanos', con el mismo recorrido que el martes. 19.00: espectáculo infantil 'Galaxia'.

Jueves 25: 18.00: concurso y baile para los más mayores.

Viernes 26: 18.00: salida de Cabezudos desde el Matadero acompañados por la Charanga 'Los Espartanos'. 20.30-00.30: orquesta 'Zomm'.

Sábado 27: 11.00: gran concentración de cabezudos (mismo recorrido). 14.00: comida popular Interpeñas. 17.00: concurso de guiñote. 23.00: orquesta 'La Principal'.

Domingo 28: 11.30: festival de joras a cargo de la Escuela de Jotas Interpeñas Zaragoza. 17.00: espectáculo Infantil 'Q-fiesta'.