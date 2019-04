Muñoz, sobre Torre Village: "Se están ejecutando obras que no deberían estar en curso"

El consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha comparecido tras la Gerencia de Urbanismo para dar cuenta de un informe municipal en relación con el Outlet Torre Village, ubicado en los terrenos de la antigua factoría Pikolin, en la carretera de Logroño. En su intervención, Muñoz ha expuesto que los servicios jurídicos municipales han informado de la notificación de una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que reitera su anterior pronunciamiento en otro procedimiento judicial respecto a la nulidad de pleno derecho del plan especial del área de intervención H-61-5, conocido comúnmente como OUTLET de Pikolín o Torre Village.

En relación a las obras que se están ejecutando, Muñoz ha explicado que “los servicios técnicos municipales desde que se ha conocido la primera sentencia han venido girando visitas de comprobación para conocer el estado de las mismas”. La primera se realizó la semana en que se conoció la primera de las sentencias y la segunda la semana pasada.

En esta última visita, se pudo comprobar como en estos momentos IBEREBRO, sociedad que realiza las obras, está ejecutando obras en la manzana M1 que se corresponden a la licencia urbanística y ambiental clasificada, cuando dichas obras que consisten principalmente en obras de cerramientos interiores de los diferentes departamentos futuros en los que se divide el complejo comercial no deberían estar en curso en estos momentos a tenor de lo dispuesto en la Ley 4/2015 Comercial de Aragón. Dicha norma en su artículo 20.2 dispone que “en tanto no se resuelva el procedimiento relativo a la licencia comercial, no podrá realizarse, en ejecución de las licencias municipales obtenidas, obra alguna por parte del solicitante, debiendo considerarse en suspenso las licencias municipales”.

Teniendo en cuenta que la obtención de la licencia comercial es competencia de la DGA y que no consta su obtención, el consejero ha criticado “lo avanzado de estas obras a pesar de tener una licencia cuyos efectos se encuentran suspendidos”. En este sentido, debe señalarse y distinguirse que sobre este área existen diferentes licencias municipales, unas de edificación sin uso, que sí pueden continuar y otras como la urbanística y ambiental clasificada que a pesar de estar concedidas su efectividad queda en suspenso por efecto de la normativa autonómica.