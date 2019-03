"Afirmo tajantemente que Podemos está en ZEC"

Las encuestas no apuntan a que vaya a repetir los resultados de 2015. ¿Ve mermadas sus expectativas?

No hago caso a las encuestas. La gente me da ánimos, ha visto la situación que nos hemos encontrado, pero ha comprobado los cambios en esta ciudad.

¿Por qué ha decidido presentarse a las primarias?

Me presento porque la gente me lo pide. No tengo problemas de autoestima. Yo estoy de paso. Son dos mandatos como mucho y luego me voy a mi casa.

Se presenta a unas primarias frente a Alberto Cubero. ¿No debilita su posición que esté en cuestión su liderazgo de la lista?

No me presento frente a Alberto Cubero. El proceso de primarias es abierto y no tiene parangón en ninguna ciudad española.

¿Cubero sería buen líder de ZEC?

Eso pregúntenselo a él.

Si no gana las primarias, ¿renunciará a las elecciones?

No me planteo ese escenario.

No ha prosperado el proceso de confluencia con Podemos. ¿Quién ha tenido la culpa?

Podemos está en ZEC. Sus bases en dos ocasiones votaron sí a la confluencia. Pablo Iglesias ha hablado siempre de que ellos están con los ayuntamientos del cambio. A partir de ahí, habrá que preguntarle a los que se han apartado de los dictados de sus bases.

Dice que Podemos está en ZEC pero se va a enfrentar a Violeta Barba en las elecciones.

No lo sé, eso no se ha producido.

¿Puede entonces haber un acuerdo después de las primarias?

No me estoy refiriendo a eso. Falta mucho hasta que se presenten las candidaturas. Habrá que ver.

¿Esa falta de acuerdo es fruto de las tensiones de estos años?

Yo no he tenido tensiones con Podemos. La gente de Podemos ha estado trabajando en ZEC. Habrá que preguntarle a las personas que han iniciado una deriva al margen de los dictados de su organización.

¿Eso ha hecho Nacho Escartín?

Si las bases se han pronunciado dos ocasiones en favor de la confluencia y dos personas que fueron votadas por Podemos para formar parte de la confluencia se presentan en mi lista [dos integrantes de la candidatura de Violeta Barba han desoído a la dirección para incorporarse al equipo de Santisteve], yo afirmo tajantemente que Podemos está en la lista del alcalde a las primarias de ZEC y estará en las municipales.