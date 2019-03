Miles de jóvenes disfrutan ya de San Pepe en el Parque de Atracciones

Miles de jóvenes universitarios, aunque también algún que otro infiltrado, disfrutan ya de la fiesta de San Pepe en un abarrotado Parque de Atracciones. Con la bolsa para un botellón más controlado que nunca y el bocadillo de rigor,en el caso de aquellos que no han optado por un plato de paella, las hileras de estudiantes no dejaban de bajar de decenas de autobuses de la línea 34 y de los taxis, que han hecho su agosto con esta fiesta universitaria.

Las últimas canciones de reggaeton se han dejado oír en la 'Ice Zone', donde los estudiantes disfrutaban del buen tiempo y la compañía tras la polémica surgida respecto a esta. A pesar de que todavía queda mucha fiesta por delante, el aforo estaba casi completo, tal como ha explicado el delegado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), Adrian Gascón. "En esta zona se habla de un aforo de unas 11.000 personas. Se está controlando todo correctamente para que a lo largo del día aquí solo entren las personas que tienen su entrada que da acceso a atracciones y conciertos.", ha explicado Gascón.

También dentro del parque, y para evitar el botellón en los Pinares de Venecia, se ha habilitado otra zona en la que se encontraban aquellos que, en su mayoría, no han adquirido entrada. "El aforo máximo es de unas 2.000 personas y los diferentes dispositivos de seguridad están controlando todo para que no se supere. De momento todavía queda mucho por delante", ha explicado Gascón. Allí se encontraba Paula Gil, estudiante de Derecho, que "como todos los años anteriores" no ha comprado una entrada. "Este año ha sido un poco lioso, pero el sentido de San Pepe es el mismo: amigos, bebida y ganas de pasarlo bien", ha reconocido.

Con la idea de "aguantar hasta que el cuerpo aguante", Paula Reguera, Irene Fumanal y Candela Muzas se encontraban este mediodía en la zona de atracciones dispuestas a montarse en alguno de los cachibaches (los troncos de agua han sido uno de los más reclamados). Ellas, como estudiantes de diferentes ingenierías, han acudido hasta el recinto para celebrar su patrón por todo lo alto. Esta noche aspiran a disfrutar de los conciertos de Alex Melero o Sergio Bonilla, pero para eso todavía les quedan unas cuantas horas por delante.

Los disfraces también son un clásico en la fiesta de San Pepe. Algunos atracadores de la serie 'La Casa de Papel', unos entrañables marsupilamis y los mismísimos Panoramix, Asterix y Obelix se han paseado por el recinto. Este último sin vaso en mano porque "al caerme en la marmita del druida no puedo beber nada", ha asegurado.

Seguridad y refuerzos de autobuses

Según han explicado desde la organización del evento, no ha habido ningún incidente y todo está yendo de acuerdo a lo previsto. No obstante, diversas patrullas policiales se han desplegado por los Pinares de Venecia y dentro del recinto para controlar que no se hace botellón y se cumple con lo establecido.

Con motivo de la fiesta se ha reforzado desde las 11.30 el servicio de bus urbano, sobre todo, el de la línea 34 que acerca va al Parque de Atracciones. Además, se ha creado un servicio especial que saldrá de la Puerta del Carmen con seis autobuses que circularán cada 7 minutos desde las 22.44 y hasta las tres de la madrugada.