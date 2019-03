A pesar de que los responsables del Parque de Atracciones de Zaragoza insisten en que en la última semana y media -el 26 de febrero la delegación de alumnos de la Escuela de Ingeniería lanzó un comunicado en sentido contrario- se ha informado bien sobre las características de la fiesta de San Pepe, los estudiantes consultados hasta la fecha por este periódico se han mostrado convencidos de la obligatoriedad de pagar un mínimo de 14 euros para acceder tanto a la zona habilitada para el botellón como a la de actividades de ocio.

"No sabemos si es por un malentendido o cuál es el motivo, pero en la Universidad siempre se ha dicho que había que pagar independientemente del espacio al que quisiéramos acudir", señalaba A.A., estudiante de Tercero que ha decidido esperar "a que todo se solucione" para adquirir su entrada. "Es posible que haya habido falta de comunicación entre los organizadores", añadía R.O., otra estudiante que todavía no tiene claro si acudirá al evento.

Desde el Parque, su presidente Jesús Morte asegura que las más de 8.000 personas que ya tienen localidad conocían "perfectamente" que no estaban pagando por un botellón al uso y que iban a poder acceder a una serie de actividades musicales y de ocio, siempre consumiendo productos adquiridos dentro del recinto. "Así ha sido siempre: quien no paga no tiene posibilidad entra a la zona de servicios", zanja Morte, refiriéndose a esas personas sin entrada que únicamente podrán acceder -de forma gratuita y con sus bebidas- a la zona acotada para el botellón.

Rueda de prensa conjunta

Según ha podido conocer este periódico, el próximo lunes, en la Delegación del Gobierno, se celebrará una Junta Local de Seguridad para abordar el dispositivo del evento. Además, responsables del Ayuntamiento de Zaragoza, del Parque de Atracciones y de la delegación de alumnos de Unizar convocarán próximamente una rueda de prensa para explicar todos los detalles de la organización.

Por otro lado, a última hora de la tarde del miércoles, el Parque de Atracciones emitió una nota de prensa suscrita por el delegado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectos, Adrián Gascón, en la que trataba de aclarar la situación.

Espacio a proteger

Después de que los pinares de Venecia quedasen repletos de suciedad en las últimas ediciones del evento y los operarios municipales tuvieran que hacerse cargo de la limpieza, la intención del Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha sido tratar de evitar que esta situación se volviese a repetir.

Para ello, el área de Medio Ambiente elaboró un informe que justifica que, debido al riesgo que supone para el entorno natural, no se haga botellón en la zona. Circunstancia que no se aplica en otros momentos y lugares de la capital aragonesa. "Acordamos con la empresa del Parque de Atracciones que el botellón no se realice en el pinar, sino en un espacio acotado", indicaron fuentes municipales. Asimismo, tal y como recordó Morte, se acordó que sea la empresa del Parque de Atracciones la que se haga cargo de la posterior limpieza de la zona.

"Hemos tenido que realizar un gran esfuerzo económico. Los gastos de limpieza del botellón los asumiremos íntegramente nosotros. Además, hemos tenido que invertir 6.000 euros en vallas y contratar al doble de vigilantes de seguridad (60 efectivos) que el año pasado. Estas personas se encargarán de controlar que todos los asistentes al evento sean mayores de edad y no pasen de una zona a otra sin entrada", concluyó Jesús Morte.