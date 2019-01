La Asociación Los Hondos del Tejar cumple un año informando a los vecinos de Movera

“Ha sido un año de mucha actividad”, reconoce Soledad Hernández, presidenta de la asociación, que hace un balance “muy positivo” del trabajo realizado hasta el momento. Un trabajo que, sin embargo, no ha estado exento de dificultades relacionadas con el papeleo y la participación. “Hacer una asociación hoy en día es complicado. Hay que hacer muchos trámites burocráticos y se necesitan muchos esfuerzos para movilizar a la gente”, explica Hernández, satisfecha con la labor de la asociación.

Durante estos doce meses, el colectivo ha participado en la campaña contra el impuesto del ICA, en las concentraciones en repulsa de los asesinatos machistas y en las protestas contra las listas de espera sanitarias. “El objetivo es traer al barrio toda la información general para mantener a los vecinos y a los socios al tanto”, apunta la presidenta. Para conseguirlo, además de estar presentes en las redes sociales, la asociación lleva a cabo una labor de buzoneo y cartelería muy intensas.

Además, desde Los Hondos del Tejar también se han organizado actividades propias y se han puesto en marcha campañas para mejorar la convivencia y la limpieza en el barrio. Un ejemplo es la campaña de concienciación para dueños de mascotas que se implantó el pasado mes de octubre para instar a los propietarios a recoger los excrementos de sus perros. “Nadie sabe la cantidad de cosas que se lleva uno a casa cuando pisa una caca”, manifiesta Hernández. La iniciativa, inspirada en la campaña ‘Verde que te quiero verde. No marrón’ que el Ayuntamiento implantó en otras zonas como el barrio Jesús, se centra en hacer ver a los dueños que recoger las deposiciones de sus mascotas “no es una opción, sino una obligación”. Y es que según apunta Hernández, la suciedad es tal en algunas calles que obliga a los viandantes a cambiarse de acera. “Tenemos un problema grave de convivencia y sanidad”, considera.

Con esta campaña también se pretende concienciar a los vecinos de Movera de que no compren animales, sino que los adopten. Con este objetivo, durante 2019, la asociación organizará charlas veterinarias e informativas para el cuidado de las mascotas.

Dar visibilidad a los artistas locales

Entre los propósitos de la asociación también se encuentra el de fomentar la cultura y hacer visibles a los artistas locales. El año pasado, el colectivo ya organizó la primera muestra de pintura que se celebró en el barrio, una cita a la que desean dar continuidad hasta llegar a consolidarla. “Queremos hacer una exposición con artistas de aquí anualmente”, comenta Hernández, que asegura que es algo que no se suele ver en barrios como Movera, ya que los artistas “suelen irse fuera”.

Por el momento, los esfuerzos de la asociación continúan centrándose en darse a conocer. Para ello han creado un boletín anual cuya primera edición vio la luz hace escasas semanas. En él, la asociación da cuenta de su actividad difundir entre los residentes las labores que realizan.

Y es que Los Hondos del Tejar no son el único colectivo vecinal que hay en el barrio, ya que han de convivir otros como la Asociación de Vecinos Lugarico de Cerdán o Nuestra Señora de Movera. No obstante, todas ellas tratan de coexistir sin que sus actividades interfieran. “Procuramos no ocupar su espacio para no hacernos competencia”, explica Hernández, que puso en marcha su asociación tras la desaparición de otra de la que anteriormente formaba parte. “Había en el barrio un hueco que cubrir”, reconoce.

Por último, durante 2018, la asociación mostró su apoyo a varias reivindicaciones vecinales, como la campaña de recogida de firmas para el arreglo de una parcela que se encharca cada vez que llueve. El solar en cuestión está situado junto al pabellón y la Casa de Juventud, y los residentes denuncian que se convierte en un barrizal cada vez que llueve y que, en verano, con el calor, es puro polvo.