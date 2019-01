Una menor extranjera de intercambio escolar en Zaragoza presenta una denuncia por violación

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar al autor de la presunta violación denunciada por una menor extranjera que se encuentra de intercambio escolar en Zaragoza.Según fuentes próximas al caso, los hechos fueron denunciados el pasado jueves, 10 de enero, en una comisaría de la capital aragonesa. Sin embargo, fuentes de la Jefatura Superior de Policía aclararon ayer que, según indicó la propia víctima, la agresión se habría producido en Barcelona.

Por la edad la denunciante y la naturaleza del delito, los investigadores no han facilitado demasiada información sobre lo sucedido. Máxime cuando todavía se trata de identificar al supuesto agresor para proceder a su detención.En cualquier caso y dado que la violación se habría producido en la capital catalana, la Policía Nacional ha remitido allí las diligencias.

Pero no sería esta la única agresión sexual denunciada en este comienzo de año en Zaragoza, ya que una mujer de 41 años acudió también hace unos días a comisaría para informar de otro caso. Cuando los funcionarios le tomaron declaración, la presunta víctima explicó que la violación se produjo el pasado 26 de diciembre. Sin embargo, por motivos que no han trascendido, no fue hasta el pasado jueves, 10 de enero, cuando la mujer decidió contar lo ocurrido.