Un grupo de acogidos se planta en comisaría para quejarse de la comida

Una veintena de menores extranjeros no acompañados (menas) se plantaron el miércoles por la noche frente a la comisaría de Mayandía de Zaragoza con intención de denunciar al centro donde están acogidos por la supuesta mala calidad de la comida que reciben. Al parecer, previamente se había amotinado también en dicho centro para expresar su malestar.

Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, pese al elevado número de jóvenes que se desplazaron hasta el viejo cuartel, "en ningún momento hubo tensión". Como se aprecia en la fotografía que acompaña la información, varios funcionarios estuvieron hablando con ellos y les explicaron que al no haber cumplido la mayoría de edad no podían formalizar ninguna denuncia. En cualquier caso, estuvieron escuchando sus quejas y tratando de calmarlos.

Finalmente, para evitar problemas y asegurarse de que regresaban al centro de acogida ubicado en La Paz, varios agentes acompañaron a los menores hasta la parada del autobús. Parece que al llegar a las instalaciones siguieron las protestas y algunos se tiraron por el suelo fingiendo estar enfermos, sin que fuera necesaria la intervención de la Policía.

Duermen en comisaría

Desde hace ya algunos meses, la Policía Nacional viene detectando un importante repunte en la llegada a Zaragoza de menores extranjeros no acompañados. De hecho, los servicios sociales del Gobierno aragonés cada vez tienen más problemas para encontrar acomodo a tantos chavales. Según fuentes consultadas por HERALDO, tres de estos menores tuvieron que dormir el miércoles en la comisaría de Delicias porque no fue posible encontrarles un centro o piso tutelado libre. La Jefatura Superior de Policía de Aragón prefirió ayer jueves no confirmar ni desmentir esta información, alegando que los asuntos relacionado con menores tienen una protección especial. Sí reconoció el incremento de casos.