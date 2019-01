Detenidos tres menores de un piso de acogida de Movera tras una bronca en el bus y el asalto a una vecina

La Policía Local de Zaragoza detuvo este miércoles por la noche a tres menores extranjeros no acompañados (menas) por varios altercados registrados en el barrio de Movera , donde residen en un piso de acogida . Uno de ellos se tumbó delante de un autobús urbano y acabó arrestado por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad . Los otros dos acompañaban al primero cuando se montó el altercado, pero fue una hora después cuando fueron detenidos como presuntos responsables del atraco frustrado a una vecina del barrio.

Según ha podido saber HERALDO, la primera intervención policial se produjo sobre las nueve de la noche del lunes, cuando el conductor de un autocar de la línea Movera-Pastriz llamó al 092 para comunicar que tres menores bebidos estaban montando bronca. Al parecer, el chófer no quería llevarlos, ya que no se encontraban en condiciones y habían protagonizado algún altercado en días anteriores.

Cuando llegaron las patrullas a Movera, se encontraron a uno de los chavales tirado en el suelo y gritando delante del autobús, por lo que le pidieron que se calmara y le invitaron a que se incorporara. Sin embargo, lejos de colaborar con los funcionarios, parece que ofreció resistencia e incluso trató de agredirles. De ahí que acabara detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad. Al proceder a cachearle, los agentes comprobaron además que el menor portaba un martillo y una navaja multiusos.

En esta primera intervención, los otros dos menores que acompañaban al detenido no hicieron nada y no tuvieron que ser trasladados a comisaría. Sería una hora más tarde, sobre las 22.00, cuando otra patrulla de la Policía Local procediera a su arresto como presuntos autores del asalto a una mujer de 58 años en plena calle. Según contó la víctima, estos chavales intentaron robarle por el conocido método del tirón, pero no lograron su propósito.

Estos incidentes se producen días después de que la DGA tuviera que suspender un programa de acogida a menores extranjeros no acompañados en la localidad zaragozana de Borja, ya que una educadora llegó a ser retenida en el piso el día de Nochebuena por los chavales.