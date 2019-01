Aceptación desigual de las mejoras de los buses de Santa Isabel, Arcosur y Miralbueno

La llegada del nuevo año traerá consigo mejoras en la frecuencia de las líneas de autobús de Arcosur, Santa Isabel y Miralbueno. Así lo dio a conocer el Ayuntamiento de Zaragoza la semana pasada y la noticia no tardó en llegar a los residentes y a las asociaciones de vecinos de los barrios que se beneficiarán de estas medidas. No obstante, a pesar de ser mejoras que los representantes de estas zonas llevan años reclamando, no han contentado a todos por igual.