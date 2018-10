Solo un 13,9% de los zaragozanos está de acuerdo con la disolución de la UAPO

El Gobierno municipal de Zaragoza en Común anunció el pasado día 17, una vez pasadas las Fiestas del Pilar, que aprobaba de forma unilateral el desmantelamiento de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local, cumpliendo de este modo con una de las promesas que conformaban su programa electoral para los comicios locales de 2015. Se trata de una medida adoptada en minoría y que despoja a los 111 agentes de la UAPO del uniforme específico para pasar a ser integrados en una unidad policial de nueva creación, la de Refuerzo Flexible (URF).

Una decisión que no se hará efectiva hasta el próximo mes de enero y que no cuenta con el apoyo del Pleno municipal ni de los propios policías... ni tampoco de los zaragozanos. Apenas un 3,2% de los vecinos de la ciudad se muestran muy de acuerdo con ella, mientras que una décima parte se posiciona bastante a favor. Por contra, tres de cada diez apoya poco la decisión y hasta el 44,1% afirma no estar en absoluto en consonancia con ella, según se desprende de la reciente encuesta elaborada por la consultora A+M para HERALDO.

Críticas de una minoría