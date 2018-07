"Las mejores noches saco como mucho 40 euros"

Mostaph es un vecino de Utebo que desde hace tres meses vende en el ‘rastro de las tinieblas’. Extiende una manta y coloca sobre ella montones de ropa, material electrónico, algunos elementos de decoración... todo viejo. "Vengo aquí a sacar algo de dinero, no es nada malo", señala. Cuenta que consigue "entre 20 y 30 euros", y "40 las mejores noches". Este ciudadano de origen magrebí asegura que todo lo que tiene lo ha buscado en la basura o se lo ha encontrado, y que "no hay nada robado". Dice que no quiere tener problemas con la policía, mientras vende una chaqueta por un euro.