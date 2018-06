Más de 2.000 ciclistas zaragozanos han sido multados en los últimos 15 meses

La Policía Local de Zaragoza ha impuesto más de 2.000 multas a ciclistas por infracciones de tráfico en los últimos 15 meses. Concretamente ha tramitado 2.051 sanciones a ciclistas en 2017 y el primer trimestre de 2018 , según datos de la Oficina de Tráfico de la Policía Local proporcionados a la asociación Zaragoza en Bici y hechos públicos esta semana. En este tiempo solo se ha multado a 11 conductores de vehículos a motor por no respetar la distancia de seguridad al adelantar a ciclistas en la ciudad.

"Estos datos demuestran que en Zaragoza sí se multa a los ciclistas. Nos parece correcto que se sancione a los ciclistas que cometen infracciones, pero llama la atención que solo se haya sancionado a 11 conductores. Todos los días vemos muchos adelantamientos ilegales y peligrosos a ciclistas en el centro de la ciudad, como en el paseo de la Independencia, que no se están multando", afirma Javier Tello, portavoz de Zaragoza en Bici. Este colectivo ha conseguido estos datos mediante una solicitud de información pública, después de año y medio de pedirlos por otras vías.

Una media de dos ciclistas son multados cada día en Zaragoza por circular por aceras o zonas peatonales. Este es el motivo más frecuente de sanción a los ciclistas. En este periodo se han puesto 872 multas de 36 o 200 euros (según el agente considere que se trata de una infracción leve o grave). Por conducir sin la diligencia y precaución necesarias se han puesto 274 sanciones, y por conducir de forma negligente, 106. Además, 123 sanciones han sido por saltarse semáforos en rojo. Todas estas infracciones se consideran graves y se imponen multas de 200 euros. Las sanciones a ciclistas se rigen por el Reglamento General de Circulación y son las mismas que las que reciben los conductores de otros vehículos, según explica la Policía Local de Zaragoza.

También se consideran infracciones graves, penadas con multas de 200 euros, conducir con auriculares (200 sanciones) y usando el teléfono móvil (84). Además, 89 ciclistas han sido sancionados por circular sin luces o elementos reflectantes, lo que se considera una infracción leve, con multas de 60 euros. El verano pasado fueron multados muchos repartidores en bici por este motivo.

"Falta de información y de control"

El colectivo Zaragoza en Bici considera que falta un mayor control de la Policía Local para sancionar a los conductores de vehículos a motor que conducen de forma negligente poniendo en peligro la seguridad de los ciclistas. "A diario vemos adelantamientos peligrosos a ciclistas y zonas donde no se respeta la distancia de seguridad, como en el puente de Piedra y especialmente en el paseo de la Independencia. Creemos que hay dejadez por parte de la Policía. Puede ser que haya conductores desinformados que no sepan que no se puede adelantar a ciclistas en Independencia. Harían falta más campañas informativas por parte del Ayuntamiento. Nosotros nos ofrecemos a colaborar", afirma Javier Tello.

La normativa de la DGT marca una distancia mínima de 1,5 metros para los adelantamientos. En el paseo de la Independencia no está permitido adelantar a bicicletas u otros vehículos en movimiento (solo a taxis o autobuses detenidos en las paradas). "Esta norma se incumple de manera habitual", subraya Tello. La Policía Local lo recordó el año pasado en un tuit, pero apenas se sanciona por este motivo.