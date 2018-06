El zaragozano detenido por fugarse con su hijo a Huelva gana otra batalla judicial

La investigación por la fuga de este hombre con su hijo a Andalucía sigue abierta y todavía no se ha producido su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, encargado de las pesquisas. En cualquier caso, a raíz de aquello, Javier A. fue detenido y ha sido apartado provisionalmente de su hijo durante cuatro meses.

A pesar de que el supuesto secuestro del menor y la denuncia por vejaciones se tramitaban de forma independiente, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 aprovechó el juicio por los supuestos insultos para lanzar una clara advertencia a Javier A.: "Si vuelve a llevarse al niño a ver el mar, lo verá por televisión desde una celda de la cárcel de Zuera".

Pero esta misma magistrada no ha tenido ahora ningún reparo en admitir que en la vista celebrada a finales del pasado mes no se presentó ninguna prueba que demostrara que el acusado insultó o vejó a su exmujer. Según esta, el pasado 26 de mayo mantuvieron una fuerte discusión en la que el encausado la llamó "retrasada mental, mongola, gorda...". Preguntada por si el hombre llegó a agredirla, esta dijo que solo le levantó la mano. "Pero me había pegado otras veces y tengo pruebas", aclaró. Eso sí, no existe ningún parte de lesiones ni denuncia anterior.

Basándose en la falta de pruebas, la jueza entiende que solo cabe absolver al padre del niño, que reconoce que se equivocó al llevarse a su hijo sin permiso pero niega que sea un criminal.