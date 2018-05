El zaragozano detenido en Huelva por el supuesto secuestro de su hijo de 8 años se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados. Pero no por estos hechos, que todavía se investigan y para los que aún no hay fecha de juicio, sino por las presuntas coacciones y injurias que profirió contra la madre antes de llevarse al pequeño. Y aunque ambos procedimientos son independientes y tendrán sentencias distintas, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 ha aprovechado para lanzar una clara advertencia a Javier A.: "Si vuelve a llevarse al niño a ver el mar, lo verá por televisión desde una celda de la cárcel de Zuera".

Los hechos por los que fue denunciado el padre del chaval y que dieron lugar a su posterior huida se produjeron el pasado 26 de marzo en la vivienda que el matrimonio compartía en la capital aragonesa. Según ha declarado la denunciante, aquel día, durante una fuerte discusión, el joven la llamó "retrasada mental, mongola, gorda...". Preguntada por si llegó a agredirle, esta ha dicho que solo le levantó la mano. "Pero me había pegado otras veces y tengo pruebas", ha dicho. Eso sí, no existe ningún parte de lesiones ni denuncia anterior.

El encausado niega cualquier agresión o amenaza e insiste en que todo lo ocurrido durante las últimas semanas "obedece a una venganza". "Desde que descubrió que le era infiel, no ha parado. Yo ya le he pedido perdón cien veces, pero me dijo que me arruinaría la vida y lo está haciendo", ha declarado. Desde aquella discusión, se han celebrado dos juicios contra Javier A. por quebrantamiento de la medida de incomunicación: en el primero le impusieron una condena de nueve meses de prisión y en el segundo resultó absuelto. Ahora, el abogado de su exmujer, José Lozano, solicita para él dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad y un año de alejamiento. La Fiscalía, que solo acusa por vejaciones, pide una medida de localización permanente y seis meses de alejamiento.

No ha declarado por el secuestro