Nostalgia 'vip' por Fluvi

Con la platea y el anfiteatro prácticamente llenos, el Palacio de Congresos de Zaragoza volvió a lucir como hace 10 años en la inauguración de la Expo. Y es que a última hora se les hizo un hueco a muchos voluntarios en la zona del anfiteatro para que siguiesen la gala del aniversario. Un bonito detalle.

Para el personal de protocolo no fue fácil gestionar la presencia de tantos ´vips` que acudieron a la nostálgica llamada de Fluvi. Hacía tiempo que en Zaragoza no se vivía un evento tan colorido, aunque eso sí, muy de la tierra. De fuera llegaron invitados como el que fue comisario de la Expo, Emilio Fernández-Castaño, actual embajador en Lituania, que no había vuelto a Zaragoza, y Eduardo López Busquets. También estuvieron los responsables de Expo-Agua Roque Gistau, Jerónimo Blasco y Francisco Pellicer, además del que fuera alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch.

Marcelino Iglesias, Alberto Larraz, Eduardo Bandrés o Javier Fernández rememoraron lo intensos que fueron aquellos días, como Marta Colomer, que en representación de los voluntarios recibió muchos parabienes. También se dejó ver Anabel Beltrán, responsable de contratación y compras.