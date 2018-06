El acusado de arruinar una farmacia al comprar un Porsche podría ahorrarse 2 millones por una sentencia

El farmacéutico zaragozano para el que piden 17 años de cárcel por, presuntamente, llevar a la ruina su farmacia comprándose un Porsche Panamera (valorado en casi 80.000 euros) acaba de ganar una sentencia que podría ahorrarle los más de dos millones de euros que adeuda. La vista en la que se juzgará a Félix G. B. por delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal y estafa todavía no tiene fecha. Es decir, la pena de prisión planea todavía sobre él. Sin embargo, el encausado acaba de conseguir que la Audiencia Provincial de Zaragoza le declare no culpable del concurso de acreedores que pesaba sobre la farmacia. Y ello podría dejar sin cobrar a un larga lista de acreedores.

Como informó HERALDO, al farmacéutico lo denunció su ahora exesposa acusándolo de haber llevado deliberadamente a la bancarrota el negocio que compartían desviando miles de euros de la recaudación de la farmacia a una cuenta particular y dándose una vida de lujos. Porque la mujer no solo le reprocha a su ex que se comprara un vehículo de alta gama como el Porsche Panamera cuando no estaba pagando ni el alquiler de la farmacia. En su denuncia, esta asegura que el investigado aprovechó ese dinero para costearse hoteles y restaurantes de lujo en Marrakech o selectos clubes privados en Ibiza.

El letrado Marco Antonio Navarro, que defenderá a Félix G. B. en el juicio penal, considera “totalmente desproporcionada” la pena de 17 años de prisión que solicitan para su cliente. “Nos piden lo mismo que por un homicidio”, dice. Niega además que el farmacéutico se aprovechara de la recaudación de la caja para costearse caprichos y asegura que todo el dinero del negocio se destinó a pagar a los acreedores. Pero lo cierto es que la céntrica farmacia zaragozana, por la que se habían pagado 1,6 millones de euros cuando se compró, se vio abocada al cierre dejando una deuda de tres millones. Y será un tribunal quien dictamine si el encausado cometió o no algún delito.

Una deuda de 2 millones puede quedar a cero