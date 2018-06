Denuncia que acudió a teñirse el pelo y le provocaron quemaduras de segundo grado

El pasado 21 de abril, Victoria Gaudes, de 23 años, acudió a una peluquería del entorno del pabellón Príncipe Felipe para hacerse un cambio de imagen. Eligió decolorarse el pelo y lo que nunca imaginó es que esta elección le iba a ocasionar un grave problema de salud, porque al día siguiente en el hospital Clínico le diagnosticaron quemaduras de segundo grado que "casi seguro" tenían que ver con una "mala administración" del producto de decoloración del cabello, según consta en la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil y que está pendiente de ser admitida por un juzgado de Primera Instancia de Zaragoza.

"Me aplicaron el producto decolorante y me dijeron que tenía que dejármelo al menos media hora, pero antes de cumplirse diez minutos me empezó a quemar y pedí que me lo retiraran porque no lo aguantaba", cuenta Victoria. A la joven -que incluso llegó a marearse de los vapores del producto, según explica- le lavaron la cabeza, pero desde la peluquería le insistieron en la necesidad de volver a aplicar el decolorante "para matizar".

"Podría tardar años en curar"

Tras la segunda aplicación sintió el mismo malestar y se lo tuvieron que volver a retirar a los cuatro minutos. "Después me cortaron el pelo, pero me molestaba bastante, así que le dije que no me lo peinara, como tenía pensado", refiere la joven, que explica que después del corte le aplicaron en la cabeza "aceite post láser", algo que le hace pensar que fueron conscientes de la quemadura.