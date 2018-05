Voto en contra a la cuenta general de Zaragoza por primera vez en la historia

Fue sobre todo un gesto político, pero fue inédito. Por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado este jueves la tramitación de su cuenta general de 2017 con el dictamen negativo de la comisión de Economía, por los votos en contra del PP y las abstenciones de PSOE, Ciudadanos y CHA. El documento, que resume todos los indicadores económicos de la institución y que se rige por un criterio técnico, solo ha recibido el voto a favor de ZEC.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, no daba crédito ante la actitud de la oposición. “Me parece increíble. No concibo que se pueda votar abstención o en contra de un informe técnico, jurídico y científico, que refleja lo bueno y lo malo. Y por primera vez en la historia”, ha protestado el responsable municipal.

El voto contrario en la comisión, que está vinculado al clima de crispación política que vive el Ayuntamiento de Zaragoza desde el golpe del alcalde, Pedro Santisteve, en las sociedades municipales, no impide la tramitación de la cuenta general, que ahora se someterá a exposición pública para la formulación de alegaciones, a la espera de su remisión a Tribunal de Cuentas.