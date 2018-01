ZEC dejó sin ejecutar 22 millones de euros en inversiones en 2017

El grupo del PP, que ha hecho público los datos este jueves, ha explicado que el porcentaje de ejecución global del presupuesto, que ascendió a 779,4 millones, volvió a caer en 2017. Si en 2015 se logró un 97,7% y en 2016% un 95,9%, el porcentaje sobre el global de las cuentas municipales es del 93,6%. A la espera de la liquidación definitiva de las cuentas y según el servicio de Contabilidad municipal, se han quedado 49,3 millones de euros sin gastar. “El primer año pusieron como excusa que eran inexpertos, pero al tercer año hay que hablar de falta de capacidad de gestión”, ha dicho el portavoz popular, Jorge Azcón.

Los porcentajes se acentúan al analizar solo las partidas inversoras. En total, el presupuesto de 2017 previó 58,2 millones de euros para nuevas obras, pero al final se desembolsaron 36,1. Son 22 millones de diferencia (el aumento global del presupuesto de inversión en 2017 respecto al ejercicio anterior fue de 24 millones). Si solo se analiza el capítulo 6, que recoge las inversiones reales, el porcentaje es peor: de 47,4 millones solo se gastaron 26,5. “Un año más se bate el récord”, ha lamentado Azcón.

Algunas de las partidas de las que no se ha gastado ni siquiera un euro son la del sellado del vertedero (3,5 millones), la prolongación de Tenor Fleta (890.000 euros), las mejoras en los parques de Torrerramona (200.000 euros) o del Tío Jorge (200.000), entre otras. Se han quedado para 2018 proyectos como la mejora de los depósitos de Pignatelli (796.603) o el nuevo centro de protección animal (300.000). “Hay parálisis, proyectos que no avanzan, líos y poca gestión”, ha declarado Azcón.

“No es verdad”

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, ha acusado a Azcón de “mentir” y ha explicado que hasta que no se presente la liquidación no se pueden dar por confirmadas las cifras de inversión. Pero al margen de este aspecto, ha tratado de diferenciar los datos del servicio de Contabilidad de la ejecución “real”, que según su criterio se amplía a las obras que estén en tramitación, aunque no se haya puesto un ladrillo o los trabajos estén en una fase inicial.

En este sentido, ha dado por ejecutada la reforma de los depósitos de Pignatelli, pese a que se trata de un proyecto que ni siquiera está adjudicado (está en fase de análisis de ofertas de empresas). Siempre según su criterio y pese a la información oficial del servicio de Contabilidad, los porcentajes de ejecución de la inversión se elevarían por encima del 80%.

Rivarés también se ha referido al retraso con el que se aprobaron los presupuestos de 2017, que ha provocado que los trámites de contratación se alargaran hasta final de año. “Mienten interesadamente o no se enteran de nada”, ha dicho el edil respecto a los concejales del PP. Ha hablado además de dos obras, el sellado del vertedero o la prolongación de Tenor Fleta, y ha responsabilizado de su falta de ejecución a la DGA y al Ministerio de Fomento.