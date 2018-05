El nuevo mural que aporta luz a la reforma "gris" de un solar en Delicias

"En esta parte de Las Delicias hay muy pocos espacios públicos y la plaza de Pablo Sarasate se quedaba ya pequeña. Desde Urbanismo se recuperó y acondicionó este solar, pero estaba un poco gris, de manera que quisimos darle vida con esta pintura", explica Margarita Beya, vocal de la Junta Municipal de Delicias, la impulsora de esta iniciativa.

El solar de 255 metros cuadrados, ubicado en la esquina de la calle Navas de Tolosa con Pablo Sarasate, fue acondicionado el pasado mes de octubre para el esparcimiento y la práctica de ejercicio físico al aire libre mediante una inversión de 14.823,95 euros por parte del área de Urbanismo. Pero el resultado, con bancos bien distantes unos de otros y tres máquinas de ejercicio un tanto solitarias que ocupan el centro de un solar de tierra, no ha ayudado a descongestionar la plaza contigua ni ha cumplido con las expectativas vecinales de recreo.

"A 50 metros está la placica de lo que llamamos el Galerías Primero -actual Hiper Hogar Delicias, un bazar chino- que está siempre llena de niños y abuelos, pero en esta nunca hay nadie… Los bancos están mal ubicados y las máquinas en el centro tampoco permiten a los chicos jugar con la pelota con los familiares mirando. Igual se podía haber hecho algo un poquito más curioso", apunta José Luis, un vecino de la zona.

Por el contrario, la nueva pintura mural que ambienta este antiguo solar recuperado para uso vecinal sí parece despertar el interés de los vecinos, que se muestran satisfechos con el trabajo realizado por el artista zaragozano Isaac Mahow. "La verdad es que la gente de Delicias siente el barrio y es muy agradecida. Estos días se ha acercado todo tipo de gente y ya me han dicho que le van a poner nombre, que va a ser 'el rincón del tigre'", comenta el pintor, que cada vez que se baja de la grúa para observar los avances de su dibujo tiene que responder a algún vecino curioso que sigue con interés sus trazos. "Hay una mujer que incluso ha salido a aplaudirme por los balcones", añade entre risas.

La inversión acometida por la Junta de Delicias para realizar esta nueva pintura mural ha sido de 5.000 euros, y su objetivo -insisten- no es otro que adecentar poco a poco esta plaza para favorecer su uso. "La verdad es que cuando aclimataron el solar pensamos que le faltaba color, naturaleza, verde... y de ahí surgió la idea de hacer el mural. Queríamos que invitara más a estar y que fuera un sitio menos gris. En cierta medida, el arte urbano es también una forma de vestir la ciudad, porque a veces las zonas verdes son difíciles de mantener", destaca Bella.

Para Isaac, quien ha participado en anteriores ediciones del Festival Asalto, esta es su primera intervención en Las Delicias, pero se muestra también "contento" con el resultado y la buena acogida que le ha dado el barrio. "Las Delicias es un sitio donde no hay mucho arte urbano… He hecho más por la margen izquierda y el Gancho, pero es siempre la comunidad la que contacta conmigo y yo me adapto al muro", asegura en relación a un solar "bastante dejado" que ha habido que embellecer tirando una casa en ruinas cuya estructura se ha aprovechado para la realización de este mural.

"He pintado una casa de madera de la que salen flores, que es algo que alegra, y con esa misma estructura he disimulado todo lo posible la antigua casa, de manera que no se vea un solar donde se ha derruido algo, sino el mural con su naturaleza", describe el artista que ha querido situar en el tejado a un tigre no exento de simbolismo.

"Como era una casa al fin y al cabo y no quería que se viera su abandono, he metido un tigre en vez de un gato por acercarme más a la naturaleza y para que fuera más grande el mural. En un solar abandonado se ven gatos, pero en esta fachada a partir de ahora se verá un tigre en un tejado", concluye satisfecho con su pequeño legado a este rincón de Delicias.