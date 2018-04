El mal estado del pavimento y la suciedad en las calles centran las quejas de los vecinos de Las Delicias

El mal estado de aceras y calzadas , la suciedad en las calles o la falta de espacios para la convivencia , como jardines o plazas, centran desde hace años las principales reivindicaciones de los vecinos de Las Delicias , un barrio en el que, a pesar de las dificultades, el sentimiento de "pertenencia" es tan alto que el 89% de quienes viven en él asegura que no lo cambiaría por ningún otro , según recoge la encuesta de A+M para HERALDO.

"Delicias es todavía un distrito que tiene identidad de barrio e incluso los que vienen de fuera nos dicen esto. Hicimos una encuesta hace unos años y este fue un indicador que salió muy positivo. La gente siente Delicias, y eso es algo que nos deja gratamente sorprendidos", afirma orgulloso José Luis Zúñiga, quien además de presidir la Asociación de Vecinos Manuel Viola, lleva casi 40 años viviendo en este distrito. "Prácticamente -añade- desde los años 70".

En la actualidad, con más de 109.900 habitantes (casi el 16% de la población de la ciudad), Las Delicias es el distrito con mayor densidad de población de Zaragoza. Su vecindad está envejecida, con un alto porcentaje de población inmigrante y muchos mayores que viven solos. "Aquí hay una dejación institucional a todos los niveles de mantenimiento del espacio público, y hace falta, incluso, una política de viviendas en zonas degradadas con mucha persona mayor, que aunque son problemas que no se ven a simple vista, quienes los padecen los sufren mucho", recalca Zúñiga.

Promesas incumplidas

Según recoge la encuesta de A+M para HERALDO, el mal estado de aceras y calzadas o el aumento de la suciedad en las calles son algunos de los principales problemas que preocupan a los vecinos, junto con la existencia de un transporte urbano insuficiente (31,2%) o los problemas derivados de los conflictos socio-culturales (26,6%) que puedan surgir entre residentes. A este respecto, desde la AA. VV. Manuel Viola niegan que haya un problema "grave" de convivencia, y matizan que los pequeños conflictos que pueda haber en el vecindario son más bien fruto de la "masificación" que vive el barrio.

"Harían falta más 'zonas de relación', porque en las pequeñas plazas que hay en el casco histórico de Delicias se genera conflicto por exceso de gente… Hay también poco arbolado y los parques no están todo lo cuidados que deberían estar, pero no porque no se limpien, sino porque nuestro sentido cívico a veces deja bastante que desear", afirma Zúñiga al justificar que un 20,5% de los encuestados considere que la suciedad en las calles es uno de los principales problemas del barrio. En este sentido, un 46,5% afirma, además, que el problema ha aumentado en los últimos dos años; y el porcentaje se eleva hasta un 70% entre quienes consideran que el deterioro de aceras y calzadas ha ido a más.

Otros problemas que molestan a los vecinos son el exceso de tráfico (15%), la falta de aparcamientos (12%), los ruidos (11%) o la suciedad de los perros (7%), una situación que, a juicio de Zúñiga, se ha vuelto ya habitual. "Lo de los perros casi ni lo nombramos, pero es realmente una situación muy seria en calles estrechas y aceras. En estas zonas son realmente en las que no se interviene y van a ser las más degradadas", augura. Entre las promesas incumplidas figura precisamente esta cuestión, y un 11% de los entrevistados reclama que se multe a los dueños de los perros que incumplan. La mejora de líneas de autobuses y frecuencias (27%), la llegada del tranvía (17%), el cuidado de arbolado y zonas verdes (13%) o el arreglo de aceras y calzadas (12%) son otras de las cuestiones más reivindicadas por los vecinos de un barrio que, a juicio de la AA. VV. Manuel Viola, está por lo general "bien comunicado", y así lo indica el 38% de los vecinos, que califica esta cuestión como "lo mejor" de su barrio, otorgándole un notable alto (8,1) al equipamiento comercial del distrito.

Lo mejor de Las Delicias

"Desde Las Delicias se puede ir a todas zonas de la ciudad… Ahora bien, si nos pusieran el tranvía sería ya genial. Es una pena que se haya dejado...", lamenta Zúñiga, quien ve en el comercio de proximidad, "aunque no viva este su mejor momento" otro de los puntos fuertes de Las Delicias, como el 28% de los encuestados. "Más allá de la aglomeración que tenemos, pienso que el salir a la calle y ver siempre gente hace mucho. Las condiciones que tenemos de calles estrechitas favorecen la convivencia. Hay gente que se conoce, gente bien integrada, que se ayuda… Sobre todo, el salir a la calle y tener zonas como la calle Delicias, la avenida de Madrid o el paseo de Calanda hace que nunca sientas esa sensación de estar solo y ver gente", concluye Zúñiga.