La plaza de la Memoria Histórica, castigada por el vandalismo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha intervenido en más de una ocasión en la plaza y “hace un tiempo arregló los destrozos de las columnas”, recuerda G. G., uno de los vecinos, “pero no ha sido suficiente”. G.G. señala que frente a los bloques de viviendas que más han sufrido los daños se encuentra el centro ocupado Kike Mur, y que “aunque los vecinos no decimos que los que están allí sean los causantes del problema, hay veces que cuando congregan a mucha gente algunas personas se dedican a romper cosas, orinarse… y dejan todo hecho una pena”.

Los que residen en la zona destacan que “a más deterioro más lo estropean”, por eso confían en que se tomen “nuevas medidas para frenar la situación”. Lamentan que “ya hay columnas prácticamente destrozadas del todo y nos han arrancado buzones exteriores de publicidad, por lo que el vandalismo es tremendo”. También protestan por la falta de limpieza y piden mayor acción de las brigadas, porque, según aseguran, “los orines están empezando a corroer el pavimento del porche y tampoco nos libramos de la acumulación de cacas de perro”.

Vecinos como G. G. se han puesto en contacto con el Consistorio para volver a presentar el problema, y la respuesta municipal es que “estamos en proceso de arreglarlo”. La Asociación de Vecinos Venecia-Montes de Torrero trasladó en 2015 su protesta por el deterioro de la plaza a la Junta Municipal, y tal y como indica el presidente, Joaquín Salvador, “por lo menos hemos conseguido algún avance, ya que con los presupuestos participativos del año pasado se arregló el suelo, porque había desniveles, baldosas levantadas…”.

El diseño de la plaza es tan amplio que el colectivo vecinal ha manifestado en más de una ocasión que “en verano no tiene ninguna sombra, por lo que durante muchas horas no es utilizable, y en invierno los días de cierzo no se puede estar en ella y si llueve se convierte en una pista de patinaje en algunas zonas”. Por ello, Salvador cuenta que ya en 2015 pidieron que se instalara algún tipo de pérgola “que proteja del sol y del calor y sirva para refugiarse de las inclemencias del tiempo” y jardineras “para refrescar el ambiente”.

En la presente edición de los presupuestos participativos la mesa ha priorizado la misma propuesta, que ha sido lanzada por Salvador. El presidente señala que “al ser un espacio abierto y tener debajo aparcamientos no se puede plantar ningún tipo de árbol, pero con lo que proponemos conseguiríamos una plaza más agradable para el uso de las personas”. Los vecinos también han trasladado a los presupuestos participativos la petición de instalar una zona de juegos adaptada a edad escolar y a personas con movilidad reducida, con suelo de material blando, para “favorecer el uso de la plaza por parte de infancia y familias y dotar a la zona de mayor número de zonas de juego infantil”, explican.

G.G. dice que “todos los que vivimos en la zona valoramos los avances, como que vinieran a arreglar el pavimento, aunque fue por insistencia de los vecinos”. Algunas de las losas de piedra del suelo habían sido “arrancadas”, apunta, por lo que “eso es un acto vandálico más que ha sido llevado a cabo por un grupo de personas; uno solo no es capaz de levantarlas”. Los vecinos consideran que “algunos de estos hechos se producen por la ausencia de cámaras de vigilancia y presencia policial”, por lo que piden que se refuercen las medidas de seguridad para “acabar con ellos”.