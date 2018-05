Una alumna zaragozana gana el segundo premio en la V Olimpiada Filosófica de España

"En esta quinta edición, que se celebró el primer fin de semana de mayo en Mérida, fueron 70 alumnos procedentes de 45 centros -públicos, concertados y privados- de toda España, y en el caso de Aragón somos la autonomía con mayor participación por número de habitantes", presume orgulloso Miguel Ángel Velasco, presidente de la Olimpiada Filosófica de España y profesor de filosofía en el IES Avempace.

El equipo aragonés, formado por 6 alumnos procedentes de institutos de las tres provincias, ha tenido en esta quinta edición una marcada representación, ya que tres de ellos consiguieron premios para la Comunidad en distintas categorías.

La alumna zaragozana Estela Bescós, estudiante de 4º de la ESO en el IES Medina Albaida, obtuvo el segundo premio en la categoría de 'Dilema moral', mientras que los alumnos Olga Cortés, de la Escuela de Arte de Teruel, en la modalidad de 'Fotografía', y Rodrigo Gimeno, de Marianistas, en la modalidad de 'Vídeo', obtuvieron sendos diplomas al clasificarse entre los diez primeros de España.

"Ha sido una experiencia muy positiva y de ella me llevo el haber aprendido a tener más base a la hora de defender mis ideas y haber conocido a muchísima gente que también comparte las suyas desde el respeto y la tolerancia, que son valores que promueve la filosofía", afirma la zaragozana Estela Bescós, quien cursa actualmente 4º de ESO en la rama de Ciencias. "Desde siempre -confiesa- he tenido vocación de hacer algo relacionado con la salud, pero la filosofía me gusta también porque te hace darle vueltas a las cosas y pensar críticamente", considera.

'Ensayo', 'Dilema moral', 'Fotografía' y 'Vídeo filosófico' fueron las cuatro modalidades en las que se enfrentaron los más de 70 estudiantes de toda España que se reunieron en esta edición en Mérida, y cuya temática fue 'Revolución y Utopía'.

En el caso de Estela, que se trajo consigo un segundo premio para Aragón, su argumentación versó sobre un texto acerca de la Revolución Francesa y 'el terror' de Robespierre que enfrentaba a los alumnos al siguiente dilema: '¿Debería llevarse a cabo una revolución aun a riesgo de cometer la injusticia de asesinar a inocentes?'. Estela, quien se muestra "muy contenta" con la experiencia y valora sobre todo la capacidad que tuvieron ambos rivales al argumentar posturas muy diferentes, defendió que "si se quiere llegar a un futuro bueno y justo" no es lícito hacerlo "por el camino de la injusticia".

"Para mí el valor de la vida siempre va a primar sobre todo, sobre cualquier revolución o futuro que se busque, y lo que planteé es que si una revolución necesita asesinar a personas inocentes para llegar a buen puerto, entonces esa revolución no es válida y se cae por su propio peso", resume la joven, quien además de llevarse para casa un segundo premio recibió un cheque de 50 euros y un cómic sobre la muerte de Sócrates.