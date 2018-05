Hallado el cadáver de un hombre de 68 años que vivía solo tras varios días muerto

Hasta allí, los Bomberos de Zaragoza desplazaron una ambulancia y una autoescala automática de 30 metros. También se personaron varios agentes de la Policía Nacional, que siguieron el protocolo habitual para estos casos y estuvieron presentes durante el trabajo de los bomberos. No obstante, los servicios de emergencias solo pudieron certificar la muerte del hombre. El servicio se prolongó 32 minutos.

Aunque será la autopsia la que tendrá que determinar cómo murió, en principio, como explicaron fuentes de la Policía Nacional, se cree que se produjo por causas naturales, ya que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo. Se espera que el dictamen de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) esté en las próximas horas.

Esta es la segunda muerte de estas características que se produce en el barrio de Las Fuentes en menos de un mes. La anterior se registró a finales de abril en el número 8 de la calle del Monasterio de Alahón, situada a apenas cinco minutos de la de Nuestra Señora de Fuenfría. En este caso fueron los vecinos quienes dieron aviso a emergencias alertados por el hedor que impregnaba la escalera.

Al igual que ocurrió este sábado, el fallecido, Benito A. R., vivía solo y llevaba varios días muerto en su casa. Estos dos casos, no obstante, no son aislados. En lo que va de año han fallecido al menos otros cinco jubilados, por lo que ya son siete en total (cuatro en Zaragoza y tres en Teruel). Uno de los últimos casos se registró el 4 de febrero. José O., de 75 años, apareció muerto en su piso del barrio de Zalfonada. Fueron sus amigos los que avisaron a la Policía tras no saber nada de él durante varios días. En enero, Carmelo G., de 80 años, ingresó en el hospital en estado grave después de estar tendido en el suelo de su casa durante tres días, aunque finalmente falleció.

La situación de los mayores aragoneses que viven solos ha sido objeto de debate en las Cortes de Aragón. También ha llamado la atención del nuevo Justicia, Ángel Dolado, que en su reunión con la presidenta del parlamento autonómico, Violeta Barba, anunció su intención de elaborar un informe especial sobre la situaciónde abandono de estas personas.