Las organizaciones feministas piden en Zaragoza financiación para luchar contra la violencia machista

La movilización, convocada a nivel estatal, se ha desarrollado en Zaragoza bajo el lema 'No morimos, nos matan. Compromiso = Presupuesto' y en la misma se han podido leer otros mensajes como '- lazo morado + compromiso presupuestario', '+ compromiso = presupuesto' o '- postureo + dinero'.

Decenas de personas han secundado este acto en la capital aragonesa, que se ha sumado de este modo a las más de 70 ciudades que han desarrollado esta movilización este miércoles, convocada por 300 organizaciones feministas de todo el país.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, Ruth Pina, ha advertido de que el plan estatal de erradicación de la violencia machista "se ha vuelto a infradotar".

"Se aprobó a finales de 2017 y se habló de unos 200 millones de euros, pero en este presupuesto solo van 80 millones de euros reales", ha dicho tajante, al criticar que "una vez más el Gobierno de Mariano Rajoy vuelve a hacerse la foto, pero luego no lo dota económicamente y el compromiso real es la dotación presupuestaria", ha recalcado.

Este pacto estatal contempla "unas 214 medidas, de las que gran parte no se llevarán a cabo si no hay consignación económica", entre ellas no se realizarán acciones que "tendrían que poner en marcha las Comunidades y los ayuntamientos, los más cercanos al ciudadano". "Caerían medidas en educación y sanidad, los protocolos de atención directa a las víctimas o que la competencia de igualdad y de lucha contra la violencia volviera a los ayuntamientos".

Así, Pina ha aseverado que es "muy grave la actuación del Gobierno de Rajoy y de los partidos que apoyan su presupuesto, porque no se creen la lucha contra la violencia machista, no está entre sus prioridades", ha lamentado, observando que sí "cumplen sus prioridades con la OTAN, el presupuesto en defensa ha aumentado, pero en esto no cumplen siendo que se comprometieron hace cinco meses".

Ha señalado, asimismo, que el plan incluye formación y "educar en igualdad a jueces y educadores" y sin este tipo de medidas podrían repetirse sentencias como la de 'La Manada', ha alertado.

En su opinión, "las leyes no están por la protección, no hay financiación para cambiar las cosas, por lo que esto seguirá pasando". "Lo que se necesita ahora mismo es presupuesto y un cambio de leyes", ha sentenciado.